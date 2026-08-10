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หมอแทน ชี้ ผมไม่สงสาร เด็ก 14 กราดยิง เทพศิรินทร์นนท์ อย่าเพิ่งฟันธง ถูกบุลลี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 12:17 น.
หมอแทน ชี้ ผมไม่สงสาร เด็ก 14 กราดยิง เทพศิรินทร์นนท์ อย่าเพิ่งฟันธง ถูกบุลลี่

นายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน อายุรแพทย์โรคปอด เวชบำบัดวิกฤต และการปลูกถ่ายปอด ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของเพจ Doctor Tany ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลังเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569

หมอแทนระบุตั้งแต่ต้นว่าข้อมูลที่นำมาพูดถึงมาจากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลสาธารณะ ข่าว และข้อมูลที่มีผู้ส่งเข้ามา ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ จึงถือเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพื่อใช้วิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อสรุปว่าเกิดขึ้นจริง

ประเด็นแรกที่หมอแทนให้น้ำหนักคือการแยกคำว่าเหตุผลออกจากความผิด ต่อให้สุดท้ายพบว่าผู้ก่อเหตุเคยถูกกลั่นแกล้ง มีปัญหากับครู มีปัญหาครอบครัว หรือมีปัญหาทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การฆ่าคนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

การพยายามหาคำตอบว่าอะไรทำให้เด็กคนหนึ่งเดินมาถึงจุดนี้ กับการยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรง เป็นสองเรื่องที่อยู่ด้วยกันได้

แยกความสงสารออกจากการเข้าใจต้นเหตุ

ต่อคำถามว่าทำไมจึงไม่รู้สึกสงสารผู้ก่อเหตุ นายแพทย์ธนีย์อธิบายว่าต้องแยกคำว่าสงสารออกจากการเข้าใจต้นเหตุ

หากเด็กคนหนึ่งกำลังถูกกลั่นแกล้ง มีปัญหา หรือกำลังส่งสัญญาณว่าต้องการความช่วยเหลือ และยังสามารถเข้าไปช่วยได้ ตรงนั้นคือช่วงที่สมควรสงสาร เพราะเป็นช่วงที่ยังช่วยไม่ให้เด็กเดินไปผิดทางได้

แต่เมื่อเกิดการฆ่าคนขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนคือชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกพรากไป และความปลอดภัยของคนที่เหลืออยู่ การพยายามเข้าใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุจึงกลายเป็นแบบนั้น ไม่ได้แปลว่าต้องรู้สึกสงสารผู้ก่อเหตุในระดับเดียวกับเหยื่อ

ปมบูลลี่ ยังไม่ควรฟันธงทั้งสองด้าน

ในประเด็นที่สังคมถกเถียงกันมากที่สุดว่ามีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นายแพทย์ธนีย์ระบุว่ามีข้อมูลจากทั้งสองด้าน

ด้านหนึ่งมีข้อมูลจากผู้ที่อ้างว่าเป็นนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนว่า โรงเรียนมีระบบต่อต้านการกลั่นแกล้ง และไม่เคยเห็นการกลั่นแกล้งในลักษณะที่มีการกล่าวอ้าง ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการล้อ การแกล้ง หรือพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเข้าข่าย

เขาจึงเห็นว่ายังไม่ควรฟันธงทั้งสองด้าน ไม่ควรสรุปว่าเด็กถูกกลั่นแกล้งแน่นอน ไม่ควรสรุปว่าเด็กไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งแน่นอน คนที่รู้ว่าตัวเองรู้สึกถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ ก็คือตัวเขาเอง

นายแพทย์ธนีย์ยังชี้ด้วยว่าการกลั่นแกล้งไม่ได้มีแค่การเตะ ต่อย ไถเงิน หรือข่มขู่เท่านั้น การล้อรูปร่าง หน้าตา ชื่อ หรือจุดด้อยซ้ำ ๆ ก็อาจทำให้บางคนรู้สึกถูกทำร้ายได้ และสิ่งที่คนหนึ่งมองว่าเป็นการล้อเล่น อีกคนหนึ่งอาจมองว่าเป็นการทำร้าย

พร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าการกลั่นแกล้งเป็นสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้

สิ่งที่ควรสนใจกว่าคือสัญญาณเตือน

ประเด็นที่นายแพทย์ธนีย์ให้ความสำคัญมากกว่าคือเรื่องสัญญาณเตือน

หากข้อมูลที่มีการพูดถึงกันได้รับการยืนยันจริง พฤติกรรมอย่างการนำอาวุธมาเกี่ยวข้องกับโรงเรียน การแสดงภาพหรือพูดถึงอาวุธ การพูดถึงการทำร้ายหรือฆ่าคน การข่มขู่ หรือพฤติกรรมรุนแรงที่ผิดปกติ ควรถือเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องได้รับการประเมินอย่างจริงจัง

เพราะหากจับสัญญาณได้ตั้งแต่ต้น แล้วมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย เหตุการณ์อาจไม่จำเป็นต้องเดินมาถึงจุดนี้

นายแพทย์ธนีย์ทิ้งท้ายว่า หากสุดท้ายพบว่าไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างที่มีการกล่าวอ้าง ก็ต้องกลับไปตั้งคำถามว่าอะไรทำให้เด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมรุนแรงถึงระดับนี้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาทางพฤติกรรม ปัจจัยทางครอบครัว ปัญหาทางจิตใจ การเข้าถึงอาวุธ การรับสื่อความรุนแรง หรือปัจจัยอื่น

เรื่องแบบนี้แทบไม่มีคำตอบจากสาเหตุเดียว การสรุปง่าย ๆ ว่าเด็กทำเพราะถูกกลั่นแกล้ง หรือเด็กทำเพราะมีปัญหาทางจิต ทั้งสองอย่างยังเร็วเกินไป

ความเห็นขอหมอแทน สอดคล้องกับคำแถลงของตำรวจ โดยพลตำรวจตรีอรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ว่าสาเหตุการก่อเหตุเบื้องต้นประเมินว่ามาจากหลายสาเหตุประกอบกัน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหากับเพื่อน ปัญหาในโรงเรียน และการดูสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังไม่ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษ และยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนสรุป

ด้านประเด็นเรื่องอาวุธ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้อง

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย และผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง

ที่มา: เพจ Doctor Tany, ตำรวจภูธรภาค 1, ไทยโพสต์, ไทยพีบีเอส

หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความทุกข์ทางใจ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กรมสุขภาพจิต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 12:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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