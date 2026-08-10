ปิดตำนาน “ลุงเชย” ดร.สมบูรณ์ แสงทอง อดีตพิธีกรชื่อดัง จากไปในวัย 78 ปี
ปิดตำนาน “ลุงเชย” ดร.สมบูรณ์ แสงทอง อดีตพิธีกรชื่อดัง จากไปในวัย 78 ปี ด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อพระ ดร.สมบูรณ์ คุโณชโต หลังมรณภาพเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สิริอายุ 78 ปี
กำหนดสวดพระอภิธรรม จัดขึ้น ณ ศาลาเกสนี พันธุลาภ กาญจนาลัยวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 16:00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17:30 น. สวดพระอภิธรรมชุดที่ 1
- เวลา 18:30 น. สวดพระอภิธรรมชุดที่ 2
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 18:30 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2569 (งดสวดพระอภิธรรม 1 คืน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 10:30 น. พระสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญครบ 7 วัน
- เวลา 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 18:30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 18:30 น. สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 18:30 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา และสวดพระอภิธรรม
พิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 10:30 น. สวดพระพุทธมนต์มาติกา และถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 17:00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุ 1
ดร.สมบูรณ์ แสงทอง พิธีกรชื่อดัง ผู้จัด ผู้ผลิต และเจ้าของรายการโทรทัศน์ชื่อดังหลายรายการ มีผลงานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่ยุคแรกของวงการโทรทัศน์ไทย ทั้งช่อง 5 สนามเป้า, ช่อง 7 สี หมอชิต, ช่อง 4 บางขุนพรหม, ช่อง 9 อสมท. โมเดิร์นไนน์ทีวี, ช่อง 11 ฯลฯ
มีผลงานทางสถานีโทรทัศน์มาแล้วทุกประเภท อาทิ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ เคยได้รับรางวัลเกียรติยศของวงการโทรทัศน์ไทย ทั้ง รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทสารคดีดีเด่น จากรายการวัฒนธรรมสัญจรทางช่อง9 อสมท. และรางวัลเมขลา ประเภทรายการสตรีดีเด่นยอดนิยม จากรายการแพรวพราว ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี
ผลงานที่แฟน ๆ จดจำได้มากที่สุดคือดร.สมบูรณ์ แสงทองคือรับบท เป็นลุงเชยคู่กับโบโซ่ ในรายการยอดฮิตสำหรับเด็กในอดีตเมื่อปี 2514 ทางช่อง 9 “โบโซ่โชว์ Bozo Show ในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2514 เป็นรายการสำหรับเด็กที่มีตัวละครหลักคือ “โบโซ่” (Bozo the Clown) และ “ลุงเชย” ซึ่งตัวรายการมีความสนุกสนานและการแสดงต่างๆ
รายการนี้มีเพลงประจำที่ติดหูชื่อเพลง “โบโซ่-ลุงเชย” ซึ่งมีเนื้อร้องและทำนองประพันธ์โดย ชาลี อินทรวิจิตร (ศิลปินแห่งชาติ) เนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่คุ้นเคยกันคือ “ถ้าเรายิ้ม ยิ้ม ยิ้ม กับโลก โลกจะยิ้ม ยิ้ม ต้อนรับเรา สะหวัดดีหนูอยู่หรือเปล่า ‘โบโซ่ เดอะคราวน์’ มาแล้วไง”
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