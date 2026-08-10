ตำรวจเข้าตรวจ เคสพระพกปืนเข้า รพ. โล่งอกที่แท้แค่เคสมือถือ สั่งให้หักทิ้ง
ตำรวจเข้าตรวจ เคสพระพกปืนเข้าโรงพยาบาล โล่งอกที่แท้แค่เคสมือถือ เจ้าหน้าที่สั่งให้หักทิ้ง ด้านพระเผยซื้อมาจากติ๊กต็อก สัญญาไม่ทำอีก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท รับแจ้งเหตุพระพกพาอาวุธปืน ที่หน้าห้องรับยา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน อ.เมือง จ.ชัยนาท จึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าระงับเหตุ
เมื่อไปถึงพบ พระปรีดา บุญชื่น เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งใน อ.เนินขาม จ.ชัยนาท กำลังนั่งรอรับยา ที่อังสะภายในกระเป๋า มีด้ามปืนโผล่ออกมา สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นเคสโทรศัพท์มือถือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้พระปรีดา หักปืนออกจากเคสมือถือ แล้วยึดไว้ พร้อมตักเตือนว่าทำแบบนี้เป็นการสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คน ไม่ควรทำอย่างยิ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
ขณะที่พระปรีดา เปิดเผยว่า วันนี้มาพบแพทย์และรับยาตามหมอนัด ส่วนเรื่องปืนนั้น ตนซื้อเคสมือถือมาจาก แอปฯติ๊กต็อก ซื้อมาใส่เล่นๆ เพราะถนัดมือ ไม่มีจุดประสงค์ร้ายแอบแฝง ต่อไปจะไม่ทำอีก
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