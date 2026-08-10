สมจิตร ปล่อยโฮเยี่ยม เติ้ล มนัส สงสารจับใจ เห็นน้ำตาลูกผู้ชาย ช็อกเงินฝากได้ไม่ครบ
สมจิตร เล่านาทีกอด เติ้ล มนัส ปล่อยโฮในเรือนจำ เห็นน้ำตาของลูกผู้ชาย เผยเงินที่เคยฝากให้ได้ไม่ครบจำนวน ยอมรับสงสารจับใจ ให้คำมั่นสัญญารอรับวันพ้นโทษ
สมจิตร จงจอหอ อดีตนักมวยสากลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2008 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สมจิตร จงจอหอ เล่าบรรยากาศการเดินทางไปเยี่ยม เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่เหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก ปัจจุบันศาลตัดสินจำคุกรวม 2 คดี เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน จากข้อหาฉ้อโกง และต้องรับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขาเดินทางไปเยี่ยมมนัสเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิด ขั้นตอนเริ่มจากการลงทะเบียนท่ามกลางอากาศร้อนจัดช่วงเที่ยง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นนำเงินสดไปแลกคูปองเพื่อซื้ออาหารเข้าไปกินร่วมกับมนัส พร้อมเก็บของมีค่าไว้ในตู้ล็อกเกอร์ เจ้าหน้าที่จัดแถวแยกชายหญิงเพื่อให้เปลี่ยนรองเท้าแตะของเรือนจำ และทำการตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังมนัสหันมาเห็นสมจิตร ทั้งคู่โผเข้ากอดกันที่โต๊ะหินอ่อน มนัสร้องไห้ออกมา สมจิตรระบุว่านั่นคือน้ำตาของลูกผู้ชายที่ผสมทั้งความเสียใจและความดีใจที่ได้เจอพี่ชาย เขาต้องพยายามเบือนหน้าหนีเพื่อซ่อนแววตาสงสารและปล่อยให้มนัสได้ใช้เวลาพูดคุยกับครอบครัว
“มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ อ่านจบคุณจะเห็นภาพ
เมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปเยี่ยม มนัส บุญจำนงค์ นักชกเหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยสากลสมัครเล่นของประเทศไทย
น้องถูกดำเนินคดีติดอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถูกตัดสิน 2 ปี 9 เดือน
วันที่เข้าเยี่ยม ก่อนจะเข้าไปให้ข้างในเรือนจำ ญาติของนักโทษก็จะมารวมตัวลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ตอนนั้นอากาศก็กำลังร้อนเพราะเป็นเวลาเที่ยงนิด ๆ ลงทะเบียนเสร็จก็ทำตามเจ้าหน้าที่บอกคือเอาเงินสดไปแลกคูปองเพื่อไปแลกอาหารข้างในจะได้กินข้าวร่วมกันกับนักโทษ เพราะวันนี้เป็นวันเยี่ยมนักโทษใกล้ชิด
หลังจากนั้นก็นำสิ่งของที่มีค่ามาเก็บไว้ในตู้เก๊ะของตัวเอง ต่อจากนั้นเข้าแถว ชาย 1 แถว หญิง 1 แถวแล้วเดินมาเปลี่ยนรองเท้าแตะที่จากเรือนจำพิเศษเตรียมไว้ให้ แถวชายเดินเข้าไปทีละแถว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตัวอย่างละเอียดอีกรอบนึง ตรวจเสร็จเสียงประตูบานใหญ่เปิดดังปัง เจ้าหน้าที่สั่งให้ญาติเดินตรงไปที่ศาลาเยี่ยมญาติ (ตอนนั้นเวลาใกล้จะบ่ายโมงแล้วอากาศข้างในมันร้อนอบอ้าว เพราะว่ากำแพงเรือนจำมันสูง ลมมันไม่สามารถพัดผ่านช่องกำแพงมาได้เลย)
ผมก็ตามแถวไปเรื่อยระหว่างเดินไปก็มีคนมองแปลก ๆ สงสัย ๆ จนผมเดินเข้ามาในบริเวณที่นักโทษนั่งรอญาติ สิ่งที่เห็นก็คือ บางคนก็วิ่งเข้าโผมากอดกัน บางคนก็ร้องไห้ตอนเห็นหน้ากัน ซึ่งบริเวณตรงนั้นคนก็เยอะนักโทษก็เยอะนั่งรวมกันตามโต๊ะต่าง ๆ ที่จองเอาไว้อากาศก็ร้อนเสียงคนก็พูดคุยกันเสียงดังจอแจตามประสาคนไม่เจอกันนาน พัดลมก็หลายตัวแต่ก็สู้อากาศข้างในไม่ได้จริง ๆ
และแล้วน้องมนัสก็หันมาเห็นผม ผมก็เดินมาถึงโต๊ะหินอ่อนที่น้องนั่งพอดี ผมอ้าแขนไปกอดน้อง แล้วน้องก็มากอดผม แล้วน้องก็น้ำตาไหลออกมา นี่มันคือน้ำตาของลูกผู้ชาย เป็นน้ำตาแห่งความเสียใจ น้ำตาแห่งความเศร้าและน้ำตาแห่งความดีใจที่ได้เจอพี่ชายคนนี้ที่ชื่อสมจิตร จงจอหอ ผมพยายามเบือนหน้าหนีไม่ให้น้องเห็นใบหน้าของผมที่มันครุ่นคิดที่มันสงสาร ที่มันเห็นใจ ที่ได้เห็นสภาพน้องตอนนี้ ผมก็เลยนั่งมองรอบ ๆ ตัวคิดอะไรไปเรื่อยเพื่อให้มนัสพูดคุยกับครอบครัวของเขา
ผมเหลือบไปมองโต๊ะซ้ายมือนักโทษมีแฟนและครอบครัวมาเยี่ยม นักโทษคนนั้นนั่งกุมมือแฟนไม่ปล่อยแฟนป้อนข้าวให้กันอย่างมีความสุข ผมก็ไปสังเกตโต๊ะตรงหน้า นักโทษน้องเป็น (LGBTQ) มีพ่อแม่มาเยี่ยม พ่อนั่งบนรถเข็นแม่ยังเดินไหวแต่อายุประมาณ 65-70 ปี นี่แหละที่เขาบอกว่าการติดคุกไม่ได้ติดแค่คนเดียว ครอบครัว คนที่รักก็ติดด้วย เพราะคนเหล่านั้นเขาก็เป็นทุกข์กับนักโทษด้วยเช่นกัน
สายตาผมไปสะดุดคู่รักอีกคู่นึงครับ คู่นี้หอมแก้ม หอมหน้าผากพูดคุย อยากออกรส ออกชาติ
ส่วนเวลาเยี่ยมคือ 13.00 น. ถึง 15.00 น. แต่ในเวลาเยี่ยม 2 ชั่วโมงนี้ก็จะมีดนตรีจากเรือนจำมีการแสดงจากนักโทษข้างใน ผมเองก็ได้มอบรางวัลให้กับน้องไป 500 บาทแต่เป็นคูปองแลกอาหารนะครับ
ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายผมได้พูดคุยกับมนัสหลายเรื่องน้องก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องความทุกข์ยากความลำบากที่อยู่ข้างในเล่าให้ฟัง เงินที่ผมเคยฝากไปให้ไปไม่ครบจำนวนที่ฝาก (มาถึงจุดนี้ผมสตั๊นไป 5 วินาที) แล้วอุทานว่าเวรกรรม ผมเลยบอกกับน้องว่าขอให้ออกมาไว ๆ แล้วพี่จะมารับนะ
เวลา15.00 น. เสียงนกหวีดจากผู้คุมก็เป่าแล้วบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมให้นักโทษยืนแถว นับยอด วินาทีนี้เสียงทุกคนที่คุยกันดังกว่าเสียงพัดลมมันเงียบสนิท จากเสียงที่พูดคุย หยอกล้อ มันเป็นเสียงร่ำลาที่มีแต่คราบน้ำตา บรรยากาศตอนนั้นมันวังเวงมาก มันอาลัย อาวรณ์แววตาเหม่อลอย มนัสก็เดินเข้ามากอดผมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ร้องไห้ สุดท้ายแล้วผมก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวครับ ผมร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครเพราะสงสารน้องจับใจ แล้วบอกกับน้องว่าวันที่xึงได้อิสรภาพxูจะรับxึงนะ เติ้ล
ผมไม่ได้อยากพูดถึง มนัส บุญจำนงค์ เพื่อซ้ำเติมว่าเขาเคยเป็นฮีโร่ แล้ววันนี้ต้องมาอยู่ในเรือนจำ แต่ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่า ชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ขึ้นสูงและวันที่ตกต่ำ และไม่มีใครควรประมาทกับการตัดสินใจของตัวเอง
สิ่งที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผมไม่ได้บอกว่าความผิดไม่สำคัญ และไม่ได้บอกว่าอดีตที่เคยสร้างชื่อเสียงจะลบความผิดในวันนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็เชื่อว่า คนทำผิดไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็น ‘คนเลวไปตลอดชีวิต’
ถ้าการติดคุกครั้งนี้จะมีคุณค่า ผมอยากให้มันเป็นเวลาที่น้องได้ทบทวนตัวเอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรู้จากความผิดพลาด และเตรียมตัวกลับออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้อง
สิ่งที่คนข้างนอกอย่างพวกเราทำได้ ไม่ใช่การไปช่วยให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย แต่คือการช่วยกันหาทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้น้องได้รับสิทธิที่พึงมี และถ้ามีช่องทางตามกฎหมายที่จะช่วยให้ออกมาได้เร็วขึ้น เราก็ควรช่วยกันดำเนินการอย่างเต็มที่
ผมอยากพาน้องกลับออกมา ไม่ใช่เพราะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้น แต่อยากพากลับมาเพื่อให้โอกาสเขาได้แก้ไขสิ่งที่ผิด สร้างชีวิตใหม่ และพิสูจน์ให้เห็นว่า คนเราสามารถล้มได้ แต่ก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้
อดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่อนาคตยังสร้างใหม่ได้เสมอ และครั้งนี้ผมอยากช่วยน้องเดินกลับออกมาด้วย ‘ทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย’ ไม่ใช่ทางลัด
#อยากพาน้องออกจากข้างใน #มนัส บุญจำนงค์ ฮีโร่โอลิมปิก”
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