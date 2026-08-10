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จีนเอาจริง ออกกฎหมาย เด็ก 12 ปี คดีฆ่า-ทำร้ายจนตาย ต้องรับโทษเท่าผู้ใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 12:41 น.
จีนเอาจริง ออกกฎหมาย เด็ก 12 ปี คดีฆ่า-ทำร้ายจนตาย ต้องรับโทษเท่าผู้ใหญ่

อัยการสูงสุดจีนร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ออกข้อกำหนด 15 ข้อ วางมาตรฐานเอาผิดทางอาญากับเยาวชนอายุ 12 ถึง 14 ปี ที่ก่อคดีฆ่าหรือทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย ต้องรับโทษ ไม่มียกเว้น

สำนักงานอัยการสูงสุดจีนร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ออกข้อกำหนดว่าด้วยการดำเนินคดีอนุมัติสั่งฟ้องเยาวชนอายุครบ 12 ปีแต่ไม่ถึง 14 ปีที่ก่ออาชญากรรมรุนแรง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ

ข้อกำหนดใหม่วางมาตรฐานให้ตำรวจและอัยการทั่วประเทศใช้ตรงกัน ครอบคลุมขอบเขตคดีที่เข้าข่าย เงื่อนไขการวินิจฉัยคำว่าพฤติการณ์ร้ายแรง และขั้นตอนการขออนุมัติสั่งฟ้อง

กฎหมายอาญาจีนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 11 เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เปิดช่องให้เอาผิดทางอาญากับเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 14 ปีได้เป็นรายกรณี

เงื่อนไขคือต้องเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนาจนผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือใช้วิธีทารุณกรรมเป็นพิเศษจนผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและพิการอย่างรุนแรง และต้องมีพฤติการณ์ร้ายแรง

ทุกคดียังต้องผ่านการอนุมัติจากอัยการสูงสุดเท่านั้น จึงจะดำเนินคดีอาญาได้ ฝ่ายจีนย้ำว่าเป็นการใช้อย่างระมัดระวังที่สุดและเป็นข้อยกเว้น ไม่ใช่การลดเกณฑ์อายุแบบเหมารวมทั้งประเทศ

ปัญหาที่ทำให้ต้องออกข้อกำหนดเพิ่ม

แม้กฎหมายจะแก้มาตั้งแต่ปี 2564 แต่ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาการตีความ

  • ประเด็นแรก ถ้อยคำในกฎหมายที่ระบุว่า “กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายโดยเจตนา” นักกฎหมายเถียงกันว่าหมายถึงชื่อข้อหาโดยเฉพาะ หรือหมายถึงพฤติกรรมที่ทำ
  • ประเด็นที่สอง คำว่าพฤติการณ์ร้ายแรงไม่มีมาตรฐานกลาง ทำให้แต่ละพื้นที่ใช้เกณฑ์ต่างกัน
  • ประเด็นที่สาม กฎเกณฑ์กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทำให้การส่งต่องานระหว่างตำรวจกับอัยการไม่ชัดเจน

สาระสำคัญของข้อกำหนดใหม่

ข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ยึดที่พฤติกรรมการฆ่าและการทำร้ายร่างกายเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดที่ชื่อข้อหา เพื่อไม่ให้คดีรุนแรงหลุดรอดเพราะความซับซ้อนในการตั้งข้อหา

ตำรวจใช้มาตรการบังคับทางอาญาได้ระหว่างรอผลอนุมัติจากอัยการสูงสุด รวมถึงการจับกุม เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือก่อเหตุซ้ำ

การประเมินพฤติการณ์ร้ายแรงห้ามดูเฉพาะผลลัพธ์ ต้องประเมินรวมทั้งสาเหตุ แรงจูงใจ วิธีการก่อเหตุ ตัวผู้ถูกกระทำ ผลของการกระทำ ความอันตรายต่อสังคม โอกาสก่อเหตุซ้ำ และผลกระทบทางสังคม

กรณีร่วมกันก่อเหตุเป็นกลุ่ม ต้องประเมินบทบาทและน้ำหนักความรับผิดของเด็กแต่ละคนแยกกัน ไม่เหมารวม

อัยการต้องตรวจสอบอายุ ความจำเป็นในการควบคุมตัว ประวัติการเติบโต สภาพครอบครัว บุคลิกลักษณะ การคบเพื่อน สาเหตุการก่อเหตุ พฤติกรรมหลังก่อเหตุ และการอบรมเลี้ยงดู รวมถึงต้องรับฟังความเห็นของครอบครัวผู้เสียหายด้วย

คดีที่อัยการสูงสุดไม่อนุมัติให้ดำเนินคดีอาญา อัยการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเยาวชนเข้าสถานดัดนิสัยเฉพาะทางแทนได้

ปี 2567 อัยการสูงสุดจีนอนุมัติสั่งฟ้องเยาวชนกลุ่มอายุ 12 ถึง 14 ปีในคดีความรุนแรงร้ายแรงจำนวน 34 คน ส่วนปี 2568 อนุมัติอีก 24 คน

คดีเหอเป่ยกลายเป็นบรรทัดฐาน

คดีที่ทำให้กฎหมายฉบับแก้ไขถูกใช้จริงเป็นครั้งแรกคือคดีนักเรียนมัธยมต้นในเมืองหานตาน มณฑลเหอเป่ย ร่วมกันฆ่าเพื่อนร่วมชั้นแล้วฝังศพอำพราง

อัยการสูงสุดอนุมัติให้ดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 และศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567

จำเลยแซ่จางซึ่งเป็นผู้ลงมือ ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พร้อมเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต จำเลยแซ่หลี่ถูกพิพากษาจำคุก 12 ปีในความผิดฐานเดียวกัน

ส่วนจำเลยแซ่หม่า ศาลสั่งไม่ลงโทษทางอาญา ก่อนที่ตำรวจและหน่วยงานการศึกษาจะมีคำสั่งให้เข้ารับการดัดนิสัยเฉพาะทางแทน

สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าการอนุมัติสั่งฟ้องเยาวชนอายุน้อยในคดีความรุนแรงร้ายแรง เป็นการยืนยันว่าอายุไม่ใช่ใบเบิกทางให้พ้นผิด

ขณะเดียวกันข้อกำหนดยังกำหนดหลักคุ้มครองสองทาง คือคุ้มครองสิทธิของเยาวชนผู้ต้องหา และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายไปพร้อมกัน โดยยึดแนวทางว่าการป้องกันคือการคุ้มครอง และการลงโทษก็คือการช่วยเหลือ

ที่มา: ปักกิ่งเดลี, หงชิงนิวส์, จงซินเน็ต, สำนักงานอัยการสูงสุดจีน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 12:41 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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