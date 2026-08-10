โฆษกตำรวจ ชื่นชมเจ้าหน้าที่ พร้อมเผยเบื้องหลังตำรวจใส่ขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิง
โฆษกตำรวจ ชื่นชมเจ้าหน้าที่ พร้อมเผยเบื้องหลังตำรวจใส่ขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เครื่องแบบไม่พร้อม แต่ทักษะพร้อม
จากกรณีที่มีดราม่าวิพากษณ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่ขาสั้น ขณะเข้าระงับเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ศพ บาดเจ็บ 27 รายนั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า จากตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (บก.น.7) ได้รับการยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้คือ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ผบ.หมู่(สส.) สน.ศาลาแดง และเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.น.7 ในวันดังกล่าวเมื่อทราบเหตุได้ตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัว เพื่อสนับสนุนเข้าภารกิจคลี่คลายสถานการณ์ทันที
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวถึงเบื้องหลังของภาพสุดประทับใจนี้ว่า สาเหตุที่ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ แต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบและสวมกางเกงขาสั้นนั้น เนื่องจากในวันเกิดเหตุ เจ้าตัวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้ขออนุญาตลาเพื่อไปพบแพทย์
แต่ในระหว่างการเดินทาง เมื่อได้รับแจ้งเหตุร้าย จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวในทันที โดยรีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์ และมุ่งหน้าเข้าร่วมสนับสนุนทีมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่สุด
นอกจากนี้ ยังทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บก.น.7 กำลังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 อันเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดยในทันทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์รุนแรง ทั้งทีมได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสละสิทธิ์การแข่งขันทันที รีบลงพื้นที่เข้าสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์จริง สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นมุ่งมั่นในหน้าที่การดูแลประชาชนต้องมาก่อน ยึดมั่นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ทุกเมื่อ แม้เครื่องแต่งกายไม่พร้อม แต่ทักษะและใจพร้อมทุกเมื่อ
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