หลายโรงเรียนคุมเข้ม ตั้งจุดตรวจกระเป๋า-สัมภาระ ของนักเรียน เพื่อความปลอดภัย
หลายโรงเรียนคุมเข้ม ตั้งจุดตรวจกระเป๋า-สัมภาระ ของนักเรียนอย่างเข้มงวด ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัย หวั่นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
เมื่อเช้าของวันนี้ (10 ส.ค.) หลายโรงเรียนได้ตั้งจุดตรวจกระเป๋าและสัมภาระของนักเรียน ก่อนเข้าไปในพื้นที่โรงเรียน หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีการตรวจทั้งสิ่งของภายในกระเป๋าของนักเรียน พร้อมทั้งตรวจอาวุธด้วยเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อความปลอดภัย
อย่างโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้มีการตั้งจุดตรวจสแกนโลหะและตรวจสัมภาระของนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเลียนแบบเหตุรุนแรงในสถานศึกษา
ขณะที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้ติดตั้งระบบตรวจจับโลหะและวัตถุอันตรายอัตโนมัติความแม่นยำสูง เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน ตรวจสอบและบันทึกการเข้า-ออกของบุคคล และคัดกรองบุคคลภายนอกไม่ให้แอบอ้างเข้าสู่บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมซ้อมยุทธวิธี “หนี-ซ่อน-สู้” จาก สน.ราษฎร์บูรณะ
นอกจากนี้ หลายโรงเรียนได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งการตั้งจุดคัดกรอง การตรวจค้นอาวุธ ด้วยเครื่องตรวจโลหะ ตรวจกระเป๋านักเรียน และตรวจร่างกายของนักเรียน ป้องกันสิ่งของและสารเสพติด ทุกคนอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษา
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