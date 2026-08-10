สถานทูตจีน ย้ำขอให้พลเมืองที่มาเที่ยวไทย ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างร่วมงานกิจกรรม
สถานทูตจีน ย้ำขอให้พลเมืองที่มาเที่ยวไทย ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างร่วมงานกิจกรรม เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ผ่านวีแช็ต ออกมาย้ำให้พลเมืองจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องให้ความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยในแถลงการ ยังเรียกร้องให้พลเมืองจีน ศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบของกิจกรรมล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดในการเข้างาน กฎการถ่ายภาพ รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าไปในสถานที่จัดงาน และเน้นย้ำให้พลเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยความเคารพ มีไมตรีจิต และเปิดกว้าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ เพราะ “จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน”
ในประกาศดังกล่าว ยังแนะนำให้พลเมืองจีนจัดการข้อพิพาทอย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เช่น ผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ หน่วยงานท้องถิ่น หรือติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตโดยตรง
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวุ่นวายกับกลุ่มแฟนคลับจีนที่มางานในประเทศไทยในสองกรณี ไม่ว่าจะเป็นเหตุแฟนคลับจีนถีบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงต้องใช้กำลังเข้าควบคุมตัว หรือกรณีที่กลุ่มแฟนคลับจีนตามป่วนศิลปินภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
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