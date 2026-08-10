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อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 15:59 น.

วันที่ 10 ส.ค.2569 เพจ ศิลปศึกษา Art Education CMRU โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศิษย์เก่าในคณะ ความว่า หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2569 เพจดังกล่าว เพิ่งโพสต์แสดงความยินดีกับ น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย หลังเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย ความว่า หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย

น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศึกษา ขอแสดงความยินดีกับครูเฟิร์นอีกครั้ง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังจะสอบ และรอคอยการบรรจุทุกๆ คนที่มีใจรักในวิชาชีพครู ขอให้สมหวังกันทุกคน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 15:59 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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