อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 10 ส.ค.2569 เพจ ศิลปศึกษา Art Education CMRU โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศิษย์เก่าในคณะ ความว่า หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2569 เพจดังกล่าว เพิ่งโพสต์แสดงความยินดีกับ น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย หลังเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย ความว่า หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ฐิติวรดา จิณะไชย ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศึกษา ขอแสดงความยินดีกับครูเฟิร์นอีกครั้ง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังจะสอบ และรอคอยการบรรจุทุกๆ คนที่มีใจรักในวิชาชีพครู ขอให้สมหวังกันทุกคน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: