ชื่นชม “โรงเรียนอัสสัมชัญ” คุมเข้มตรวจกระเป๋านักเรียนหน้าประตู สร้างความมั่นใจผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญเริ่มมาตรการตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียนแล้ว เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ Assumption College โรงเรียนอัสสัมชัญ แจ้งว่า ฝ่ายกิจการนักเรียนเริ่มตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีมาตรการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนโดยครูประจำชั้นในชั่วโมงโฮมรูมอย่างสม่ำเสมอ ส่วนนักเรียนที่มาสายจะถูกฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจกระเป๋าอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ โรงเรียนระบุว่าการตรวจค้นกระเป๋าเป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้สูงสุดว่าบุตรหลานจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
มาตรการนี้เกิดขึ้นหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 ราย นักเรียน 3 ราย และผู้ก่อเหตุ 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมีถึง 15 ราย เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศ และทำให้หลายโรงเรียนหันมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของตัวเองอย่างจริงจัง
หลังเกิดเหตุ กระทรวงศึกษาธิการสั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในทุกสถานศึกษาสูงสุด ขณะที่ กทม. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เตรียมให้โรงเรียนในสังกัดสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเช่นกัน ฝั่งโรงเรียนเอกชนก็ขยับตัวไม่ต่างกัน อย่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียลก็ประกาศจุดยืนไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งภายในและรอบโรงเรียน
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