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ย้อนสัมภาษณ์ เมสซี เล่าถึงพ่อ สุดซึ้ง ฝ่าฟัน น้ำตา จนเป็นเบอร์ 1 โลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 10:58 น.
(AP Photo/Rebecca Blackwell)

อาลัย “ฮอร์เก เมสซี” พ่อและเอเยนต์ของ “ลิโอเนล เมสซี” เสียชีวิตในวัย 68 ปี

ฆอร์เก เมสซี พ่อและเอเยนต์คนสำคัญของ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและกองหน้าอินเตอร์ ไมอามี เสียชีวิตแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอ ประเทศอาร์เจนตินา สิริอายุ 68 ปี

สถานพยาบาลซานาโตริโอ เซนโตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักษาตัวอยู่ ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต โดยนายแพทย์คาร์ลอส แม็คกีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ระบุว่าเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว

ด้านสโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ ในเมืองโรซาริโอ ซึ่งเป็นสโมสรที่ลิโอเนล เมสซี เล่นในระดับเยาวชนก่อนย้ายไปยุโรป ยืนยันข่าวการเสียชีวิตเช่นกัน โดยระบุว่าเขาเข้ารับการรักษาโรคที่ไม่ระบุชนิดมาหลายเดือน

(AP Photo/Rebecca Blackwell)

คำสัมภาษณ์ของเมสซีพูดถึงพ่อ

คำสัมภาษณ์ที่ถูกนำมาพูดถึงมากที่สุดหลังข่าวการเสียชีวิต คือบทสัมภาษณ์ของลิโอเนล เมสซี กับสถานีวิทยุราดิโอ เดล ปลาตา เมื่อปี 2550 ซึ่งเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดหลังย้ายไปบาร์เซโลนาตอนยังเป็นเด็ก

เมสซีเล่าว่าพ่ออยู่เคียงข้างเขาเสมอ บางครั้งตัวเขาจะขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อร้องไห้ตอนที่เพิ่งมาถึงบาร์เซโลนา หรือไม่ก็พ่อจะทำแบบเดียวกันโดยไม่ให้เขาเห็น หรือคิดว่าเขาไม่เห็น

เขาบอกว่าทั้งสองคนต่างแสร้งทำเป็นว่าไม่เป็นไร แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นช่นนั้น พ่อเคยถามเขาว่าอยากทำอย่างไรในช่วงที่ทั้งคู่กำลังท้อ ว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากกลับบ้าน ซึ่งเขาเลือกที่จะอยู่ต่อ และพ่อก็อยู่กับเขา

อาการป่วยของฆอร์เก เมสซี กลายเป็นที่พูดถึงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่โซนอเมริกาเหนือ ซึ่งเขาไม่สามารถเดินทางไปชมได้

(AP Photo/Lynne Sladky)

ในนัดแรกของอาร์เจนตินาที่พบกับแอลจีเรีย ลิโอเนล เมสซี มีอาการสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัดหลังทำประตูแรกจากทั้งหมด 3 ประตูของเขาในทัวร์นาเมนต์ เจ้าตัวเปยในภายหลังว่าร้องไห้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับกีฬา

เมสซีกล่าวในตอนนั้นว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและซับซ้อนมาหลายวัน พร้อมขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจ

ต่อมาการรายงานข่าวของสื่อบางสำนักสร้างความไม่พอใจให้ครอบครัวเมสซี จนต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่าฆอร์เกกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพ โดยไม่ระบุรายละเอียดของอาการ

AP Photo/Rodrigo Abd)

แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า สุขภาพของบุคคลและความสบายใจของคนที่รักเขไม่ควรตกเป็นเป้าของการคาดเดาหรือความสนใจของสื่อที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมแสดงความไม่สบายใจต่อการที่บางคนปฏิบัติต่อเรื่องส่วนตัวของครอบครัวโดยขาดความละเอียดอ่อน ความเคารพ และความยั้งคิด

อาร์เจนตินาจบฟุตบอลโลก 2026 ด้วยตำแหน่งรองแชมป์ หลังแพ้สเปนในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 หลังจบทัวร์นาเมนต์ ลิโอเนล เมสซี เดินทางกลับไปใช้เวลาที่โรซาริโอกับครอบครัว ก่อนกลับไปลงสนามให้อินเตอร์ ไมอามี

ประวัติ ฆอร์เก เมสซี ชีวิตก่อนเป็นเอเยนต์

เขาเป็นช่างเทคนิคเคมี และเคยทำงานในโรงงานเหล็ก เคยเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองกลาง และไต่เต้าขึ้นถึงระดับเยาวชนของสโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ แต่ต้องเลิกเล่นเพื่อไปเข้ารัการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของอาร์เจนตินา

ฆอร์เกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอาชีพนักฟุตบอลของบุตรชายคนที่สาม โดยทำหน้าที่เป็นเอเยนต์และดูแลธุรกิจทั้งหมด

เขาคือคนที่พาลิโอเนล เมสซี ในวัยเด็กเดินทางไปบาร์เซโลนาช่วงต้นทศวรรษ 2000 เพื่อทดสอบฝีเท้า ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ลา มาเซีย ศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสร

(AP Photo/Lynne Sladky)

ต่อมาเขาเป็นผู้เจรจาสัญญากับบาร์เซโลนา และการย้ายทีมไปปารีส แซงต์ แชร์กแมง และอินเตอร์ ไมอามี รวมถึงบริหารจัดการสิทธิ์ในภาพลักษณ์ และการลงทุนจำนวนมากของบุตรชายทั้งในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และร้านอาหาร

ลิโอเนล เมสซี ลงเล่นอาชีพครั้งแรกเมื่อปี 2547 คว้ารางวัลบัลลงดอร์มาแล้ว 8 สมัย และพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2556 ทั้งพ่อและลูกเคยถูกอัยการสเปนกล่าวหาว่าพยายามปกปิดรายได้จากสิทธิ์ในภาพลักษณ์ของนักเตะ โดยฆอร์เก เมสซี จ่ายเงินกว่า 5 ล้านยูโร หรือราว 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระภาษีย้อนหลังและดอกเบี้ยตามข้อกล่าวหา

การไว้อาลัยจากวงการฟุตบอล

ฆอร์เก เมสซี เสียชีวิตโดยมีภรรยา นางเซเลีย กุชชิตตินี และบุตร 4 คน ได้แก่ โรดริโก และมาติอัส ซึ่งเป็นพี่ชายของลิโอเนล เมสซี รวมถึงมาเรีย โซล น้องสาว

สโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ ระบุในแถลงการณ์ว่าไว้อาลัยด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมบรรยายถึงเขาว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสร เป็นนักธุรกิจ และเป็นบิดาของกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา

แถลงการณ์ยังระบุว่าเขาคือเสาหลักและผู้ที่อยค้ำจุนเส้นทางอาชีพของนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลด้วยวิสัยทัศน์ ความเข้มงวด และความรัก ร่วมกับภรรยา

ด้านนายเคลาดิโอ ตาเปีย ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินา ออกแถลงการณ์ยกย่องฆอร์เก เมสซี ว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งความถ่อมตน ความเคารพผู้อื่น และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

สหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินายังสั่งการให้มีการยืนไว้อาลัยในทุกนัดการแข่งขันทุกระดับของฟุตบอลอาร์เจนตินา และกำหนดให้นักเตะ ผู้ตัดสิน และทีมงานผู้ฝึกสอน สวมปลอกแขนสีดำ

AP Photo/Rodrigo Abd)

ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ หรือคอนเมบอล ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ และสโมสรบาร์เซโลนาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเช่นกัน

ด้านองค์การยูนิเซฟ ซึ่งลิโอเนล เมสซี เป็นทูตสันถวไมตรี แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต โดยระบุว่าฆอร์เก เมสซี เป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อสิทธิเด็กเสมอมา และเป็นผู้อุปการคุณขององค์กร

ที่มา: Associated Press ผ่าน ABC News, CNN, ESPN, CBS Sports, NBC News

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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