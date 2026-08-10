ย้อนสัมภาษณ์ เมสซี เล่าถึงพ่อ สุดซึ้ง ฝ่าฟัน น้ำตา จนเป็นเบอร์ 1 โลก
อาลัย “ฮอร์เก เมสซี” พ่อและเอเยนต์ของ “ลิโอเนล เมสซี” เสียชีวิตในวัย 68 ปี
ฆอร์เก เมสซี พ่อและเอเยนต์คนสำคัญของ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและกองหน้าอินเตอร์ ไมอามี เสียชีวิตแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอ ประเทศอาร์เจนตินา สิริอายุ 68 ปี
สถานพยาบาลซานาโตริโอ เซนโตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักษาตัวอยู่ ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต โดยนายแพทย์คาร์ลอส แม็คกีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ระบุว่าเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
ด้านสโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ ในเมืองโรซาริโอ ซึ่งเป็นสโมสรที่ลิโอเนล เมสซี เล่นในระดับเยาวชนก่อนย้ายไปยุโรป ยืนยันข่าวการเสียชีวิตเช่นกัน โดยระบุว่าเขาเข้ารับการรักษาโรคที่ไม่ระบุชนิดมาหลายเดือน
คำสัมภาษณ์ของเมสซีพูดถึงพ่อ
คำสัมภาษณ์ที่ถูกนำมาพูดถึงมากที่สุดหลังข่าวการเสียชีวิต คือบทสัมภาษณ์ของลิโอเนล เมสซี กับสถานีวิทยุราดิโอ เดล ปลาตา เมื่อปี 2550 ซึ่งเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดหลังย้ายไปบาร์เซโลนาตอนยังเป็นเด็ก
เมสซีเล่าว่าพ่ออยู่เคียงข้างเขาเสมอ บางครั้งตัวเขาจะขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อร้องไห้ตอนที่เพิ่งมาถึงบาร์เซโลนา หรือไม่ก็พ่อจะทำแบบเดียวกันโดยไม่ให้เขาเห็น หรือคิดว่าเขาไม่เห็น
เขาบอกว่าทั้งสองคนต่างแสร้งทำเป็นว่าไม่เป็นไร แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น พ่อเคยถามเขาว่าอยากทำอย่างไรในช่วงที่ทั้งคู่กำลังท้อ ว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากกลับบ้าน ซึ่งเขาเลือกที่จะอยู่ต่อ และพ่อก็อยู่กับเขา
อาการป่วยของฆอร์เก เมสซี กลายเป็นที่พูดถึงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่โซนอเมริกาเหนือ ซึ่งเขาไม่สามารถเดินทางไปชมได้
ในนัดแรกของอาร์เจนตินาที่พบกับแอลจีเรีย ลิโอเนล เมสซี มีอาการสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัดหลังทำประตูแรกจากทั้งหมด 3 ประตูของเขาในทัวร์นาเมนต์ เจ้าตัวเปยในภายหลังว่าร้องไห้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับกีฬา
เมสซีกล่าวในตอนนั้นว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและซับซ้อนมาหลายวัน พร้อมขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจ
ต่อมาการรายงานข่าวของสื่อบางสำนักสร้างความไม่พอใจให้ครอบครัวเมสซี จนต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่าฆอร์เกกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพ โดยไม่ระบุรายละเอียดของอาการ
แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า สุขภาพของบุคคลและความสบายใจของคนที่รักเขา ไม่ควรตกเป็นเป้าของการคาดเดาหรือความสนใจของสื่อที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมแสดงความไม่สบายใจต่อการที่บางคนปฏิบัติต่อเรื่องส่วนตัวของครอบครัวโดยขาดความละเอียดอ่อน ความเคารพ และความยั้งคิด
อาร์เจนตินาจบฟุตบอลโลก 2026 ด้วยตำแหน่งรองแชมป์ หลังแพ้สเปนในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 หลังจบทัวร์นาเมนต์ ลิโอเนล เมสซี เดินทางกลับไปใช้เวลาที่โรซาริโอกับครอบครัว ก่อนกลับไปลงสนามให้อินเตอร์ ไมอามี
ประวัติ ฆอร์เก เมสซี ชีวิตก่อนเป็นเอเยนต์
เขาเป็นช่างเทคนิคเคมี และเคยทำงานในโรงงานเหล็ก เคยเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองกลาง และไต่เต้าขึ้นถึงระดับเยาวชนของสโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ แต่ต้องเลิกเล่นเพื่อไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของอาร์เจนตินา
ฆอร์เกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอาชีพนักฟุตบอลของบุตรชายคนที่สาม โดยทำหน้าที่เป็นเอเยนต์และดูแลธุรกิจทั้งหมด
เขาคือคนที่พาลิโอเนล เมสซี ในวัยเด็กเดินทางไปบาร์เซโลนาช่วงต้นทศวรรษ 2000 เพื่อทดสอบฝีเท้า ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ลา มาเซีย ศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสร
ต่อมาเขาเป็นผู้เจรจาสัญญากับบาร์เซโลนา และการย้ายทีมไปปารีส แซงต์ แชร์กแมง และอินเตอร์ ไมอามี รวมถึงบริหารจัดการสิทธิ์ในภาพลักษณ์ และการลงทุนจำนวนมากของบุตรชายทั้งในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และร้านอาหาร
ลิโอเนล เมสซี ลงเล่นอาชีพครั้งแรกเมื่อปี 2547 คว้ารางวัลบัลลงดอร์มาแล้ว 8 สมัย และพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022
อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2556 ทั้งพ่อและลูกเคยถูกอัยการสเปนกล่าวหาว่าพยายามปกปิดรายได้จากสิทธิ์ในภาพลักษณ์ของนักเตะ โดยฆอร์เก เมสซี จ่ายเงินกว่า 5 ล้านยูโร หรือราว 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระภาษีย้อนหลังและดอกเบี้ยตามข้อกล่าวหา
การไว้อาลัยจากวงการฟุตบอล
ฆอร์เก เมสซี เสียชีวิตโดยมีภรรยา นางเซเลีย กุชชิตตินี และบุตร 4 คน ได้แก่ โรดริโก และมาติอัส ซึ่งเป็นพี่ชายของลิโอเนล เมสซี รวมถึงมาเรีย โซล น้องสาว
สโมสรนีเวลส์ โอลด์ บอยส์ ระบุในแถลงการณ์ว่าไว้อาลัยด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมบรรยายถึงเขาว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสร เป็นนักธุรกิจ และเป็นบิดาของกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา
แถลงการณ์ยังระบุว่าเขาคือเสาหลักและผู้ที่คอยค้ำจุนเส้นทางอาชีพของนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลด้วยวิสัยทัศน์ ความเข้มงวด และความรัก ร่วมกับภรรยา
ด้านนายเคลาดิโอ ตาเปีย ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินา ออกแถลงการณ์ยกย่องฆอร์เก เมสซี ว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งความถ่อมตน ความเคารพผู้อื่น และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง
สหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินายังสั่งการให้มีการยืนไว้อาลัยในทุกนัดการแข่งขันทุกระดับของฟุตบอลอาร์เจนตินา และกำหนดให้นักเตะ ผู้ตัดสิน และทีมงานผู้ฝึกสอน สวมปลอกแขนสีดำ
ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ หรือคอนเมบอล ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ และสโมสรบาร์เซโลนาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเช่นกัน
ด้านองค์การยูนิเซฟ ซึ่งลิโอเนล เมสซี เป็นทูตสันถวไมตรี แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต โดยระบุว่าฆอร์เก เมสซี เป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อสิทธิเด็กเสมอมา และเป็นผู้อุปการคุณขององค์กร
ที่มา: Associated Press ผ่าน ABC News, CNN, ESPN, CBS Sports, NBC News
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