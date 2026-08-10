ข่าวดาราบันเทิง

จิน จรินทร์ เงียบมาตลอดเพราะลูก วอนต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิง ขอโฟกัสหน้าที่พ่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 11:18 น.
จิน จรินทร์ แจงดราม่าลูกไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ วอนต่างคนต่างอยู่

เคลื่อนไหวแล้ว! จิน จรินทร์ หลังดราม่า ‘น้องณิริน’ ไม่อยากหน้าเหมือน เผยเงียบมาตลอด เพื่อรักษาความรู้สึกลูก วอนต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิงกันอีก ช่วยกันทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุด

จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @jintumwattana ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น หลัง หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และลูกสาว น้องณิริน ระหว่างไลฟ์สดช่วงหนึ่งที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทักว่าลูกสาวหน้าเหมือนพ่อ แต่น้องณิรินตอบกลับว่าไม่อยากหน้าเหมือน

ฝั่ง จิน จรินทร์ ยอมรับว่าเสียใจ เพราะลูกสาวคือชีวิตของตนและคนเป็นพ่อย่อมอยากให้ลูกหน้าเหมือนตัวเอง จึงถามลูกว่าทำไมไม่อยากเหมือนพ่อ น้องณิรินเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไลฟ์สดและมีคนบอกว่าหน้าเหมือนพ่อเลยรู้สึกเสียใจ จินยืนยันว่าตอนที่คุยกันเขาไม่รู้ว่ากำลังมีการไลฟ์สดอยู่ เข้าใจว่าไลฟ์จบไปแล้ว พร้อมย้ำว่าลูกสาวไม่ได้ทำอะไรผิด เขาภูมิใจในตัวลูก พยายามที่จะเงียบ และไม่เคยทอดทิ้งลูกเลย

ขณะที่ หนิง ปณิตา ออกมาชี้แจงว่า หากดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน การพูดคุยแซวหรือหยอกล้อเรื่องคุณพ่อถือเป็นเรื่องปกติของพ่อลูก ตนขอไม่ตอบแทนความรู้สึกของอดีตสามีที่หลายคนมองว่าน้อยใจ รวมถึงไม่ขอตอบแทนมุมมองความคิดของลูกสาวด้วยเช่นกัน

จิน จรินทร์ โต้ หนิง ปณิตา
ภาพจาก Instagram : jintumwattana

ล่าสุด จิน จรินทร์ ได้โพสต์ข้อความอธิบายความรู้สึกและสถานะปัจจุบันอย่างละเอียด ระบุว่า “ผมได้หย่ามาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาผมเงียบมาตลอด เพื่อรักษาความรู้สึกของลูก ทางฝั่งนั้นได้เคยมีการพูดคุยตกลงไม่ให้ผมพูดถึง ซึ่งผมก็พยายามรักษาข้อตกลงมาโดยตลอด ไม่เคยพูดถึงเลย เพราะบอกกับลูกแล้ว และเค้าก็บอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางผมเช่นกัน เพราะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้ว

แต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้ง และเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ผมยืนยันว่าไม่รู้จริง ๆ ว่าอยู่ในไลฟ์ เพราะผมไมต้องการให้เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องสาธารณะ และมีการพูดคุยกับลูกหลังเหตุการณ์นี้แล้ว ไม่มีการโทรไปด่าหรือต่อว่าแต่อย่างใด

ผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิงถึงกันและกันอีก และช่วยกันทําหน้าที่ของพ่อและแม่ให้ดีที่สุดต่อไป และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตและเดินหน้าของตัวเอง และให้เรีองลูกเป็นเรื่องส่วนตัว ผมจะทําหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้”

จิน จรินทร์
ภาพจาก Instagram : jintumwattana
หนิง ปณิตา และ น้องณิริน
ภาพจาก Instagram : ningpanita

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/8/69 ฟัน 685 ชุดเดียว จับตา 85 พร้อมเลขเบิ้ล

11 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แปลปกสลาก 16 ส.ค. 69 วิเคราะห์เลขเด่น 3 หน้าปก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Moccona แจง ซองกาแฟไม่เหมือนกัน ของแท้ทั้งหมด เพราะผลิตหลายโรงงาน ยันคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น ข่าว

เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อู๋จุน โต้กลับ เอ๋ย ยันไม่เคยลวนลาม หากผิดจริงก็ยอมรับ ขอโทษเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนทรัพย์สิน พ.ต.อ.ธงชัย 305 ล้าน ป.ป.ช.เปิดบัญชีปี 68 ที่ดินกว่า 260 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่ ข่าว

เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครกัน? รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลายใส่ ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน บันเทิง

ใครกัน? อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลาย ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
67 คืออะไร? ไขมีมปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส “ยูทูบเบอร์หัวสี” ข่าว

เฉลยที่มา 67 คืออะไร? ไขมีมเลขปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส ‘ยูทูบเบอร์หัวสี’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอกันครั้งแรกพาเข้าบ้าน หัวร้อนจัด-ทำร้ายร่างกาย ข่าว

อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอครั้งแรกพาเข้าบ้าน โดนด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลคดีทุจริตฯ จำคุกอดีต ผอ.สำนักการบินฯ 50 ปี คดีเบิกเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะเท็จ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ดังบังคับใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินสปอนเซอร์ บันเทิง

อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ ขอใช้บัญชีส่วนตัวรับเงิน ทนายสงสัยปมจ่ายภาษี?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหวังฝ่าที่กั้นทางรถไฟมักกะสัน ข่าว

คลิปชัด จยย. เร่งเครื่องฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมักกะสัน พลาดล้มกองกับพื้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพวงจรปิด นาที &quot;ฉลอง เรี่ยวแรง&quot; บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ข่าว

เปิดภาพวงจรปิด นาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน ข่าว

ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยัน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก “ฉลอง” จ่อยิงคารถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลียยืนยัน ร่างที่พบในกระเป๋าเดินทาง ไม่ใช่ศพ เป็นตุ๊กตายาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ ป่วยกระเปาะในลำไส้อักเสบ บันเทิง

ภาพล่าสุด จตุรงค์ ปวดท้องหนักจนเดินตัวงอ กระเปาะลำไส้อักเสบ หมอสั่งพักด่วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอดีต &quot;ฉลอง-ธงชัย&quot; เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้อนสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย” เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ข่าวการเมือง

ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สู่สนามท้องถิ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชักปืนรัวหลายนัด จบชีวิต “พ.ต.อ.ธงชัย” คารถยนต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ถามหา &quot;อู๋จุน HI-END&quot; แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้ บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” ถามหา “อู๋จุน HI-END” แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 11:18 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/8/69 ฟัน 685 ชุดเดียว จับตา 85 พร้อมเลขเบิ้ล

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569

เจาะเลขเด็ด แปลปกสลาก 16 ส.ค. 69 วิเคราะห์เลขเด่น 3 หน้าปก

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569

Moccona แจง ซองกาแฟไม่เหมือนกัน ของแท้ทั้งหมด เพราะผลิตหลายโรงงาน ยันคุณภาพ

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569
Back to top button