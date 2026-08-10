จิน จรินทร์ เงียบมาตลอดเพราะลูก วอนต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิง ขอโฟกัสหน้าที่พ่อ

เคลื่อนไหวแล้ว! จิน จรินทร์ หลังดราม่า ‘น้องณิริน’ ไม่อยากหน้าเหมือน เผยเงียบมาตลอด เพื่อรักษาความรู้สึกลูก วอนต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิงกันอีก ช่วยกันทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุด
จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @jintumwattana ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น หลัง หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และลูกสาว น้องณิริน ระหว่างไลฟ์สดช่วงหนึ่งที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทักว่าลูกสาวหน้าเหมือนพ่อ แต่น้องณิรินตอบกลับว่าไม่อยากหน้าเหมือน
ฝั่ง จิน จรินทร์ ยอมรับว่าเสียใจ เพราะลูกสาวคือชีวิตของตนและคนเป็นพ่อย่อมอยากให้ลูกหน้าเหมือนตัวเอง จึงถามลูกว่าทำไมไม่อยากเหมือนพ่อ น้องณิรินเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไลฟ์สดและมีคนบอกว่าหน้าเหมือนพ่อเลยรู้สึกเสียใจ จินยืนยันว่าตอนที่คุยกันเขาไม่รู้ว่ากำลังมีการไลฟ์สดอยู่ เข้าใจว่าไลฟ์จบไปแล้ว พร้อมย้ำว่าลูกสาวไม่ได้ทำอะไรผิด เขาภูมิใจในตัวลูก พยายามที่จะเงียบ และไม่เคยทอดทิ้งลูกเลย
ขณะที่ หนิง ปณิตา ออกมาชี้แจงว่า หากดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน การพูดคุยแซวหรือหยอกล้อเรื่องคุณพ่อถือเป็นเรื่องปกติของพ่อลูก ตนขอไม่ตอบแทนความรู้สึกของอดีตสามีที่หลายคนมองว่าน้อยใจ รวมถึงไม่ขอตอบแทนมุมมองความคิดของลูกสาวด้วยเช่นกัน
ล่าสุด จิน จรินทร์ ได้โพสต์ข้อความอธิบายความรู้สึกและสถานะปัจจุบันอย่างละเอียด ระบุว่า “ผมได้หย่ามาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาผมเงียบมาตลอด เพื่อรักษาความรู้สึกของลูก ทางฝั่งนั้นได้เคยมีการพูดคุยตกลงไม่ให้ผมพูดถึง ซึ่งผมก็พยายามรักษาข้อตกลงมาโดยตลอด ไม่เคยพูดถึงเลย เพราะบอกกับลูกแล้ว และเค้าก็บอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางผมเช่นกัน เพราะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้ว
แต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้ง และเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ผมยืนยันว่าไม่รู้จริง ๆ ว่าอยู่ในไลฟ์ เพราะผมไมต้องการให้เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องสาธารณะ และมีการพูดคุยกับลูกหลังเหตุการณ์นี้แล้ว ไม่มีการโทรไปด่าหรือต่อว่าแต่อย่างใด
ผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดพาดพิงถึงกันและกันอีก และช่วยกันทําหน้าที่ของพ่อและแม่ให้ดีที่สุดต่อไป และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตและเดินหน้าของตัวเอง และให้เรีองลูกเป็นเรื่องส่วนตัว ผมจะทําหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้”
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