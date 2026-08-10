กลาโหม ยืนยันชายคลั่งบนเครื่องบินเป็นทหารจริง ป่วยจิตเวช อยู่ในระหว่างบำบัด
กลาโหม ยืนยันชายคลั่งบนเครื่องบินเป็นทหารจริง ป่วยจิตเวช อยู่ในระหว่างบำบัด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวเข้ารักษาต่อแล้ว
จากที่มีการแชร์คลิปนาที ชายรายหนึ่งบนเครื่องบิน จากมาเลเซียไปดอนเมือง ตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอด สร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินต้องเข้าควบคุมตัว ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานว่า ชายที่ปรากฎในคลิปเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยศร้อยโทนั้น
ล่าสุด พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ชายที่ปรากฎในคลิปเป็นทหารจริง สังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ในขั้นต้นชายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวช มาจากภาวะส่วนตัว และอยู่ระหว่างการบำบัดรักษา แต่อาการกำเริบบนเครื่อง ตามที่ปรากฏเป็นข่าว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กลาโหมถกข่าวสด ปรับแนวทางเสนอข่าวความมั่นคง หลังมีดราม่าภาพแผนที่ทหาร
- มหาดไทย รับมีคนอิสราเอลได้สัญชาติไทยจริง เผยมีคนที่ได้รับสัญชาติมากกว่า 1 ราย
- คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: