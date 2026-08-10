อว. สั่งปิดตายห้องเกิดเหตุ เทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดทางครู-นักเรียน ย้ายโรงเรียนได้
อว. สั่งปิดตายห้องเกิดเหตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หลังเปิดเรียน 17 ส.ค. พร้อมเปิดทางครู-นักเรียน ย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
ศ.ดร.ยศชนัน วงษ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน และมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หลังจะกลับมาเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ซึ่งในสัปดาห์หน้าทางโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนทั้งสัปดาห์
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมาตรการรองรับการเปิดเรียน โดยจะจัดระบบดูแลนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ และมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุก หรือผ่านสายด่วน 1323 และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกัน ในวันเปิดเรียนวันแรกวันที่ 17 สิงหาคม จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการ พร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่ โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัย และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลาน ซึ่งอาจมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษา เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่าย
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และประชาชน โดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียน ควบคู่กับการจัดทำ “มาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติ” ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้
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