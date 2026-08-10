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อว. สั่งปิดตายห้องเกิดเหตุ เทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดทางครู-นักเรียน ย้ายโรงเรียนได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 10:35 น.
อว. สั่งปิดตายห้องเกิดเหตุ เทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดทางครู-นักเรียน ย้ายโรงเรียนได้

อว. สั่งปิดตายห้องเกิดเหตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หลังเปิดเรียน 17 ส.ค. พร้อมเปิดทางครู-นักเรียน ย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

ศ.ดร.ยศชนัน วงษ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน และมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หลังจะกลับมาเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ซึ่งในสัปดาห์หน้าทางโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนทั้งสัปดาห์

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมาตรการรองรับการเปิดเรียน โดยจะจัดระบบดูแลนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ และมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุก หรือผ่านสายด่วน 1323 และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ

ขณะเดียวกัน ในวันเปิดเรียนวันแรกวันที่ 17 สิงหาคม จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการ พร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่ โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัย และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลาน ซึ่งอาจมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษา เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่าย

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และประชาชน โดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียน ควบคู่กับการจัดทำ “มาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติ” ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 10:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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