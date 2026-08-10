เจ้าอาวาสวัดเชียงราย โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน 207 ครั้ง อ้างเป็นตำรวจ ขู่คดีฟอกเงิน สูญเงินวัดกว่า 8.7 ล้าน
พระมหาหน่อแก้ว เจ้าอาวาสวัดแม่คำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบคดีฟอกเงินต่อเนื่องนานกว่า 1 ปีครึ่ง รวม 207 ครั้ง ไปยังบัญชีธนาคารมากถึง 66 บัญชี ก่อนพบพิรุธและแจ้งความ ล่าสุดคณะกรรมการวัด พระผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อชี้แจงความคืบหน้าแล้ว
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2568 เมื่อมีผู้โทรศัพท์ไปหาเจ้าอาวาสวัดแม่คำ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมส่งภาพบัตรข้าราชการตำรวจและเอกสารออนไลน์ที่อ้างว่ามาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กล่าวหาว่าเจ้าอาวาสมีชื่อเกี่ยวข้องกับคดีอาญาฐานสนับสนุนการฟอกเงิน คนร้ายอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้กำกับการ 1 นาย และระดับรองสารวัตร 1 นาย รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องนี้ จากนั้นขอให้ทางวัดแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่ทั้งหมด พร้อมโอนเงินในแต่ละบัญชีไปให้ตรวจสอบ
เจ้าอาวาสหลงเชื่อและโอนเงินก้อนใหญ่ไปให้ในครั้งแรก หลังจากนั้นคนร้ายติดต่อกลับมาอีกหลายครั้ง อ้างเหตุผลต่าง ๆ เช่น ขอให้จ่ายเงินค่าประกันตัว รวมถึงรายการอื่นเพิ่มเติม กระบวนการหลอกลวงดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 207 ครั้ง โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างกันถึง 66 บัญชี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 8.7 ล้านบาท เป็นทั้งเงินของวัดและเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาส
ระหว่างที่ถูกหลอกให้โอนเงินต่อเนื่อง เจ้าอาวาสเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เนื่องจากคนร้ายส่งภาพหมายค้นวัดแม่คำมาด้วย และมีชื่อของเจ้าอาวาสปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว จึงตัดสินใจปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ผลการตรวจสอบพบว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริง เป็นการกระทำของขบวนการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เจ้าอาวาสจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่จัน และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการวัดแม่คำ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจาก 3 หมู่บ้านในตำบลแม่คำ ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 10 และหมู่ 12 จัดประชุมเพื่อตรวจสอบกรณีเงินวัดสูญหาย โดยมีพระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าคณะอำเภอแม่จัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุภัทรวรการ เจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ใจงาม ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอแม่จัน นายวุฒิชฑฌ์ แก้วใส ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่จัน พันตำรวจโทสมเด่น แดงเครื่อง รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวน พันตำรวจโทภูริวัฒ รุจิรัฐภาส รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปราม และพันตำรวจโทศักดิ์ชาย รีอินทร์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่จัน เข้าร่วมหารือด้วย
ภายหลังการประชุม มีการนัดหมายชี้แจงความคืบหน้าคดีให้ชาวบ้านทราบต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินไปยัง 66 บัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ และ เชียงใหม่นิวส์
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