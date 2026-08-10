นักเรียนรุ่นพี่ รับไม่ได้ เผยอีกมุม คนตายไม่ได้ทำอะไรผิด วอนหยุดหาเหตุผลให้ฆาตกร
นักเรียนรุ่นพี่ เทพศิรินทร์ นนทบุรี รับไม่ได้ เผยอีกมุม คนตายไม่ได้ทำอะไรผิด ถามคุณครูทำอะไรผิด วอนหยุดหาเหตุผลให้ฆาตกร
จากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชายชั้น ม.ต้น แม้ขณะนี้ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างแน่ชัด ล่าสุด มีนักเรียนชายรายหนึ่งได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเผยถึงมุมมองอีกด้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
“ที่ออกมาพูดเพราะทนไม่ไหวกับข่าวที่มันออกไปแบบมั่ว ๆ นักข่าวที่พยายามพูดชี้นำว่าครูผิด โรงเรียนผิดกดดันทำให้มันเลือกที่จะทำแบบนี้ คนก่อเหตุเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเหยื่อละครับ ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำผิดอะไรละครับ ทำไมเค้าต้องโดนแบบนี้ด้วย ฆตกคือคนผิด อย่าพยายามโทษสิ่งต่าง ๆ เลยครับ
พวกผมทั้ง รร. ต้องออกมาปกป้อง รร. ปกป้องคุณครู ต้องออกมาแก้ข่าวที่ไม่เป็นความจริง กันเองแต่กลับหาว่าโดนป้อนคำ โดนสั่งให้ปิดข่าว มาเดี๋ยวผมเปิดเรื่องจริงเอง ไม่มีใครสนับสนุนการบูลลี่ รังแกหรือความรุนแรงใน รร. หรอกครับ
แต่ข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง มันไม่มีจริง ครูที่ผมรักต้องมาจากไปเพราะการกระทำของคน ๆ เดียว ผมรับไม่ได้จริง ๆ ครับ คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยากที่จะรับไหวแล้วครับ ขอให้ครูและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกท่านหลับให้สบายครับ ด้วยรักและอาลัยจากนักร้องของครู…ครับ”
ในช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าว นักเรียนชายได้พูดว่า “…ผมงงกับคนบนโลกออนไลน์มาก มาโทษโรงเรียน ผมรู้ทุกคนพยายามหาเหตุผลซัพพอร์ตกับสิ่งที่มันทำ แต่บางครั้งเหตุผลไม่ควรโทษคนอื่น ไม่ควรโทษสภาพแวดล้อม ไม่ควรโทษเพื่อน โทษโรงเรียน โทษคุณครู
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมอยู่เทพศิรินทร์ นนทุบรี ผมกล้าพูดได้เต็มปาก เทพศิรินทร์ นนทุบรี สร้างคน แต่ไอนี่ไม่ใช่คน มันฆ่าครูผม คำถามคือครูผมทำอะไรผิด ต้องตาย ผมเห็นภาพทุกอย่าง ผมรับไม่ได้…”
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