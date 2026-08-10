โพลเผย “ข้าราชการ” กอดงานแน่น เหุตผลหลัก มั่นคง-สวัสดิการดี เงินเดือนเริ่ด

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “อยู่ราชการต่อ หรือ ลาก่อนดี” พบข้าราชการไทย 50% กอดตำแหน่งแน่น! เปิด 4 เหตุผลหลักทำไมคนอยากรับราชการ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “อยู่ราชการต่อ หรือ ลาก่อนดี” เพื่อสะท้อนมุมมอง ทัศนคติ และความรู้สึกของบุคลากรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผลสำรวจชี้ให้เห็นภาพชัดเจนว่า ท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน บุคลากรภาครัฐกว่าครึ่งยังคงเลือกที่จะกอดตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมเปิดเผยถึงปัจจัยหลักที่ทำให้อาชีพนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
เปิด 4 เหตุผลยอดฮิต ทำไมคนไทยอยากเป็น “ข้าราชการ”
จากการสำรวจเหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้ารับราชการ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า ความมั่นคง และ สวัสดิการ ยังคงเป็นแรงดึงดูดอันดับหนึ่งอย่างท่วมท้น โดย 4 เหตุผลแรกที่มีผู้ระบุมากที่สุด ได้แก่:
งานมีความมั่นคง (78.85%) — ปัจจัยหลักอันดับ 1 ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด
สวัสดิการดี (54.12%) — ระบบดูแลสุขภาพและสิทธิประโยชน์ครอบครัว
เงินเดือนดี (23.28%) — รายได้ที่มั่นคงและแน่นอน
ความต้องการของครอบครัวและคนรอบข้าง (22.90%) — ความคาดหวังและการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่รองลงมา ได้แก่
21.37% เป็นความใฝ่ฝันของตนเองมานาน
10.53% เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ และครอบครัว
8.32% ต้องการรับใช้ประเทศชาติและประชาชน
3.51% ไม่รู้จะทำอะไรดี ขอแค่มีงานทำก็พอ
2.67% ต้องการมียศถาบรรดาศักดิ์ (ยศ เกียรติคุณ ตำแหน่ง ฐานะ)
1.68% เพื่อชดใช้ทุนตามสัญญา
0.46% ต้องการใช้อำนาจรัฐ
เบื่อหรือทน? เปิดสถิติความรู้สึกของคนทำงานภาครัฐ
เมื่อถามถึงความรู้สึก “เบื่อ” จากการทำงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผลสำรวจกลับพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า เสียงส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมทำงานต่อในสายงานเดิม
“กอดงานแน่น! กว่า 50% ไม่เบื่อและไม่คิดลาออก”
ผลสำรวจระบุว่า 50.08% รู้สึก “ไม่เบื่อ และไม่คิดที่จะลาออก” สะท้อนถึงความพึงพอใจและความมั่นใจในอาชีพการงานปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกในกลุ่มที่มีความรู้สึกเบื่อหรือมองหาทางเลือกอื่น พบรายละเอียดจำแนกตามลำดับ ดังนี้:
19.01% เบื่อ แต่จำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัว
13.89% เบื่อ แต่ไม่รู้ว่าจะออกไปทำอะไร7.02% ไม่เบื่อ แต่พร้อมจะลาออก หากมีโอกาสอื่นที่ดีกว่า
6.72% เบื่อ และพร้อมจะลาออกหากมีงานใหม่ที่ดีกว่า
5.95% เบื่อ และพร้อมจะเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด (Early Retire) หากมีโอกาส
5.27% เบื่อ และพร้อมจะลาออกหากมีฐานะรวยเพียงพอ
2.67% เบื่อ และพร้อมจะลาออกได้ตลอดเวลา
สรุปได้ว่า แม้บริบทการทำงานในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ “ความมั่นคง” และ “สวัสดิการ” ก็ยังคงเป็นเกราะป้องกันและปัจจัยหลักที่ทำให้คนทำงานภาครัฐเกินครึ่งยังคงเลือกที่จะกอดงานนี้ไว้แน่น โดยมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่พร้อมจะก้าวออกจากระบบหากมีโอกาสที่ดีกว่าเข้ามา
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