เช็กด่วน! พื้นที่ไฟดับ 10-11 ส.ค. 2569 กรุงเทพฯ กระทบหลายจุด
การไฟฟ้านครหลวง แจ้งพื้นที่ไฟดับชั่วคราวในกรุงเทพฯ 10-11 สิงหาคม 2569 ตรวจสอบพิกัด-เวลา วางแผนรับมือล่วงหน้า
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2569 เพื่อบำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตรวจสอบช่วงเวลาและวางแผนรับมือล่วงหน้า
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569
08:30 น. – 13:00 น. : ถนนแบริ่ง ซอยแบริ่ง 15
08:30 น. – 14:30 น. : ถนนเลียบวารี ซอยเลียบวารี 34 และบริเวณข้างเคียง
09:00 น. – 13:00 น. : ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอยพฤกษาวิลล์ (บ้านเลขที่ 27/67..68..69 ถึง 27/151)
09:00 น. – 14:00 น. : ถนนบางนา-ตราด บริเวณหน้าตึก Ample Tower
09:00 น. – 12:00 น. : ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 43 บริเวณซอยแยก 6-3,6-5 และบริเวณซอยข้างเคียง
09:00 น. – 11:30 น. : ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่ ซอยชินเขต1/21, 1/25 , 1/27 , 1/29 , 1/33 , 1/35 และ ซ.งามวงศ์วาน47 แยก13-10 , ซ.งามวงศ์วาน47 แยก13-12 , ซ.งามวงศ์วาน47 แยก13-14 (กองงานกจ.ดับไฟเปลี่ยหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์์)
09:30 น. – 14:30 น. : ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอยนันทวัน สวนหลวง ร.9
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569
08:30 น. – 13:00 น. : ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 65,67,69
08:30 น. – 14:30 น. : ถนนประชาร่วมใจ ซอยตาหวาน
08:30 น. – 10:30 น. : ถนนกาญจนาภิเษก ซอยริมถนนและปั้มบางจากเฉพาะที่ได้รับประกาศ
09:00 น. – 13:00 น. : ถนนสุวินทวงศ์ ซอย 38 ซอยฟลอร่าวิวล์
09:00 น. – 12:00 น. : ถนนเลียบวงแหวน – ประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 76 บริเวณ หน้าโครงการหมู่บ้านอลิชา เลียบวงแหวน-ประชาอุทิศ ถึงบริเวณซอย.แยกสะพานทางด่วนกาญจนาภิเษก-ทุ่งครุ
13:00 น. – 15:30 น. : ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3
ขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่บ้านเรือนหรือสถานที่ทำงานของตนเองให้พร้อม และเตรียมการล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามพื้นที่ที่ระบุไว้
ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง
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