เปิดกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์ อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์” อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยสวาทของไทย
กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์ ท.จ.ว., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.3 อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ เมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เริ่มเวลา 15.30 น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ ก่อนอัญเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล
ครอบครัวได้กราบเรียนเชิญผู้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายโดยพร้อมเพรียงกัน
พล.ต.อ.เสริม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 สิริอายุ 97 ปี โดยพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และพิธีสวดพระอภิธรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 พฤษภาคม 2569 ที่ศาลาพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ชาติภูมิและการศึกษา
พล.ต.อ.เสริม เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2472 เป็นบุตรชายคนเดียวของนายทม จารุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยที่นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี กับนางภัทรา จารุรัตน์ สมรสกับคุณหญิงชโลบล จารุรัตน์
การศึกษาเริ่มต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ก่อนเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรุ่นแรก ควบคู่ไปกับการเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อย 3 ซึ่งฝึกอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาได้รับเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรี จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยทหารบกอีตัน ฮอลล์ แล้วเข้าศึกษาที่โรงเรียนตำรวจเขต 4 เมื่อจบแล้วเข้าเรียนที่โรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ด และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านบริหารงานตำรวจ ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เส้นทางราชการ
พล.ต.อ.เสริม เริ่มต้นชีวิตราชการในตำแหน่งรองสารวัตร สถานีตำรวจนครบาลบางรัก ก่อนไต่เต้าขึ้นเป็นผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร และผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน
ผลงานที่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญคือการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยสวาท เพื่อรองรับปัญหาการก่อการร้ายสากล
ต่อมาถูกคำสั่งย้ายไปอยู่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนย้ายกลับมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กระทั่งมีคำสั่งให้กลับมารักษาการผู้บังคับการ และเข้ารับตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ซึ่งขณะนั้นว่างลง
เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ก่อนหน้านั้นเคยถวายงานรับใช้มาบ้างแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะตำรวจราชสำนัก และเล่าถึงความรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาถวายงานใกล้ชิด
พล.ต.อ.เสริม ต่ออายุราชการปีต่อปีจนถึงอายุ 72 ปี ก่อนตัดสินใจกราบบังคมทูลขอพระราชทานพิจารณาเรื่องการต่ออายุราชการ
หลังพ้นจากราชการ พล.ต.อ.เสริม ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเคยให้สัมภาษณ์ว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็มีความสุขแล้ว
พร้อมกล่าวถึงความประทับใจตลอดระยะเวลารับราชการถวายงานตามพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ว่าได้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อความเดือดร้อนของพสกนิกรอยู่เสมอ
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