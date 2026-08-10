สลด วัยรุ่นบราซิลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฉลองวันเกิดอายุ 15 ปี ก่อนเครื่องตก คร่าชีวิต 4 ศพ
สลด วัยรุ่นหญิงชาวบราซิลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฉลองวันเกิดอายุ 15 ปี ก่อนเครื่องตก ในอุทยานแห่งชาติตีชูกา คร่าชีวิต 4 ศพ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า นักบินและผู้โดยสารรวม 4 คน เสียชีวิตภายหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ตกในวิสตา ชิเนซา ในอุทยานแห่งชาติตีชูกา นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
โดยผู้โดยสารสามคนนั้นเป็นชาวโคลอมเบีย ประกอบไปด้วยยาย ป้า และหลานวัย 15 ปี ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าทางครอบครัวพาเด็กขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเป็นการฉลองอายุ 15 ปี โดยทางครอบครัวได้แบ่งเฮลิคอปเตอร์ออกเป็นสองลำ ซึ่งมีผู้โดยสารลำละสามคน
ขณะนี้ทางการยังไม่สามารถถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำการสอบสวนต่อไป พร้อมกันนี้จะยังได้สั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มความเข้มงวดทางมาตรการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
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