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โค๊ชอ๊อด-อัจฉราพร พูดแบบนี้ หลังย้ำแค้นชนะเวียดนาม วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 เลก 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 09:55 น.

“สาวไทย” ตบเวียดนาม 3-0 เฝ้าซีวีคัพ 2026 เลก 2 ที่เชียงใหม่ โดยไม่เสียเซตเลย เปิดใจ โค๊ชอ๊อด-อัจฉราพร หลังความแชมป์

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 17 ของโลก เอาชนะทีมชาติเวียดนาม อันดับ 32 ของโลก 3 ต่อ 0 เซต 25-20, 25-10 และ 25-15 ในนัดการแข่งขันในทัวร์หญิง BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 ช่วงที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีท่องเที่ยวเชียงใหม่ในสนามนี้ไปครอง ซอฟต์เป็นแชมป์ครบทั้ง 2 รายการของรายการ

6 คนแรกของไทย โค้ชอ๊อตเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่ง พรพรรณจากปราชญ์ กัปตันทีม, ทัดดาว นึกแจ้ง, แก้วกัลยา กมุลทลา, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ศศิภาพร ฑจันวิสูตร และชัชชุอร โมกศรี กัลยรัตน์ คำวงษ์

ในสนามที่ 2 ทีมชาติไทยชนะครบ 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม ทำสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งเลยแม้แต่ฉากเดียวโดยเอาชนะนิวซีแลนด์ 3 ต่อ 0 ขึ้นไป 3 ต่อ 0 และปิดท้ายด้วยเวียดนาม 3 ต่อ 0

อีกหนึ่งข่าวดีคือกรกลับมาคืนฟอร์มของ ชัชชุอร โมกศรี หัวเสาตัวหลังต้องพักรักษาเป็นเวลานานหลายเดือนจากอาการเจ็บไหล่

โค๊ชอ๊อด-อัจฉราพร พูดแบบนี้ หลังย้ำแค้นชนะเวียดนาม วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 เลก 2

อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเช่นนั้นและชนะครบทุกนัด แต่ทีมชาติไทยไม่ได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มคะแนนเพียงเท่านั้นยังคงรั้งอันดับ 17 ของโลกเหมือนเดิมด้วยคะแนนสะสม 189.26 คะแนน

ด้าน เพียว อัจฉราพร คงยศ เปิดใจว่า “วันนี้ทุกคนทำได้ดีมากๆ จนชนะเวียดนามและคว้าแชมป์ SEA V.Cup 2026 ทั้งสองสนามไปครอง เราก็พอใจผลงาน แต่ก็ยังต้องการเวลาเพื่อปรับจังหวะการเล่น เพราะการตีบีหลัง กับ หัวเสาต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหน เราก็มองว่า ถ้าจะทำให้ทีมดีขึ้น เราก็พร้อม เพราะเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้ว ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ทีมมีผลงานให้ดีที่สุด ซึ่งเราเองก็พร้อมและเต็มที่อยู่แล้ว”

โค๊ชอ๊อด-อัจฉราพร พูดแบบนี้ หลังย้ำแค้นชนะเวียดนาม วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 เลก 2

ขณะที่ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร กล่าวว่า “ต้องบอกว่าผลงานน่าพอใจทั้ง 2 สนามเลย ไม่ว่าจะเป็นที่ เวียดนาม ในสนามแรก หรือ ที่ประเทศไทย ในสนามที่สอง แม้โดยรวมจะถือว่าทำได้ดี แต่ทว่ายังมีบางจุดที่ต้องแก้ไข ยังมีบางจุดที่ยังทำไม่ได้ หรือ ยังทำได้ไม่ดีพอ

ส่วนผู้เล่นสำรอง ก็ต้องขอชื่นชมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชีย ตอนนี้สภาพร่างกายนักกีฬาของเราอยู่ในความพร้อมทุกคน เหลือเพียงแค่เก็บรายละเอียดเรื่องเทคนิคเท่านั้น”

สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติหญิงทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกออนไลน์หญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองจินระบบควบคุมประชาชนจีน 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ซึ่งทีมที่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ทันที

โค๊ชอ๊อด-อัจฉราพร พูดแบบนี้ หลังย้ำแค้นชนะเวียดนาม วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 เลก 2

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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