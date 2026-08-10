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รร.ปากเกร็ด แจงแชตขู่ก่อเหตุในโรงเรียน ยันนักเรียนแค่ล้อเล่น ไม่มีเจตนาทำจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 10:00 น.
รร.ปากเกร็ด แจงปมข้อความขู่ก่อเหตุรุนแรง ยืนยันเป็นเพียงการแชตล้อเล่นของนักเรียน

โรงเรียนปากเกร็ด แจงข้อความขู่ก่อเหตุรุนแรง เป็นเพียงการล้อเล่นในกลุ่ม ยืนยันไม่มีเจตนากระทำจริง เผยตักเตือนนักเรียนที่เกี่ยวข้องแล้ว

จากกรณี ข่าวคนนนท์ แจ้งข่าวพบข้อความขู่ก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนดังย่านปากเกร็ด เบื้องต้นได้ประสานงานไปยัง ผกก.สภ.ปากเกร็ด แล้ว

ล่าสุด โรงเรียนปากเกร็ด ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่หรือการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียน

ตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเพจสาธารณะ กรณีมีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับข้อความ สนทนาในลักษณะข่มขู่หรือกล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล และความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไปนั้น

โรงเรียนปากเกร็ด ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับทราบ พบว่าเหตุการณ์ ดังกล่าวมีที่มาจากการสนทนาของนักเรียนภายในคณะสีของโรงเรียน โดยมีการพูดคุยในลักษณะหยอกล้อและกล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรง ซึ่งนักเรียนผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อโรงเรียนว่าเป็นการพูดคุยในลักษณะล้อเล่น มิได้มีเจตนาที่จะก่อเหตุหรือดําเนินการตามข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด โรงเรียนตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า

การสื่อสารหรือข้อความในลักษณะดังกล่าว แม้จะเกิดจากการพูดเล่นหรือไม่มีเจตนาที่จะกระทําจริงก็อาจสร้างความหวาดกลัว ความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษาได้โรงเรียนจึงถือเป็นเรื่องสําคัญและมิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะนี้โรงเรียนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกําชับนักเรียนและบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์การสนทนาในกลุ่ม และการเผยแพร่ข้อความที่อาจเกี่ยวข้องกับความรุนแรง รวมถึงดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและมาตรการด้านความปลอดภัยตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกคนไม่ส่งต่อ เผยแพร่ หรือตีความข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน อันอาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือสร้างความตื่นตระหนก และหากพบข้อความ ภาพ หรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ขอให้แจ้งโรงเรียนโดยตรงเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป

โรงเรียนขอยืนยันว่า ความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ เป็นสิ่งสําคัญสูงสุด โรงเรียนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะดําเนินการตามข้อเท็จจริง ระเบียบของทางราชการ และ มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและ ไว้วางใจโรงเรียนในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

(นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์)

ผู้อํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด

โรงเรียนปากเกร็ด แจงกรณีกลุ่มไลน์ open chat ขู่ก่อเหตุ
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดแจงปมข้อความขู่ก่อเหตุรุนแรง
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนปากเกร็ด

ข้อมูลจาก : โรงเรียนปากเกร็ด

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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