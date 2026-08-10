ลาวไว้ทุกข์ทั่วประเทศ 5 วัน “ไซสมพอน พมวิหาน” ประธานสภาแห่งชาติ ถึงแก่อสัญกรรม
ลาวประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ 5 วัน “ไซสมพอน พมวิหาน” ประธานสภาแห่งชาติ ถึงแก่อสัญกรรม
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว สภาแห่งชาติ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ และครอบครัวพมวิหาน ออกแถลงการณ์ร่วมแจ้งข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายไซสมพอน พมวิหาน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค และประธานสภาแห่งชาติแห่ง สปป.ลาว
นายไซสมพอนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 11.18 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2569 โรคหลอดเลือดอักเสบชนิดรุนแรง ด้วยโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดรุนแรง สิริอายุ 70 ปี ก่อนที่ญาติจะนำร่างกลับมายังนครหลวงเวียงจันทน์ในเย็นวันเดียวกัน
แถลงการณ์ยกย่องนายไซสมพอนว่าเป็นหนึ่งในผู้นำหลักแหล่งของศูนย์กลางพรรค เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีไหวพริบ และมีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้นำทั้งในระดับท้องถิ่นและหลายภาคส่วน
ท่านเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่น และตลอดชีวิตได้อุทิศสติปัญญาและกำลังวังชาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรค เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่า
การจากไปครั้งนี้เป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรค รัฐ และประชาชนลาวบรรดาเผ่า พร้อมเรียกร้องให้ทั่วพรรค ทั่วรัฐ กำลังประกอบอาวุธ พนักงาน สมาชิกพรรค และปวงชนลาวทั้งชาติ เปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นกำลังแรง สามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นรอบข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค
ทางการลาวประกาศไว้ทุกข์ระดับชาติเป็นเวลา 5 วัน โดยตั้งศพเพื่อให้เข้าเคารพที่หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์
พิธีส่งสการอย่างเป็นทางการ หรือพิธีฌาปนกิจ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่สนามหลวง นครหลวงเวียงจันทน์
ไซสมพอน พมวิหาน คือใคร
นายไซสมพอน พมวิหาน เป็นบุตรชายของนายไกสอน พมวิหาน อดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคนแรก นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว และประธานประเทศ กับนางทองวิน พมวิหาน เกิดที่แขวงหัวพัน และเป็นนักการเมืองระดับสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
นายไซสมพอนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติครั้งแรกในการประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจนถึงสภาแห่งชาติ ชุดที่ 10
หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 12 เมื่อต้นปี 2569 คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมีมติแบ่งความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 กำหนดให้นายทองลุน สีสุลิด เป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคและประธานประเทศ นายไซสมพอน พมวิหาน เป็นประธานสภาแห่งชาติ ชุดที่ 10 และนายสอนไซ สีพันดอน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็น 3 ตำแหน่งสำคัญที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางแนวลาวสร้างชาติด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- NEWS1 แถลงขอโทษ ปมลดธงครึ่งเสาอาลัย “ฮลุน โซโล่” ยอมรับเนื้อหาไม่เหมาะส
- อาลัย อินฟลูฯ ดำน้ำจากไปกะทันหัน โพสต์สุดท้ายเศร้า แชร์รูปเก่ากับเพื่อน
- อาลัย “ซอฟวัน อาแว” นักเตะ FC ยะลา ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตกลางสนาม เจ็บอีก 8 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: