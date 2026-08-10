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“ธนกร” โพสต์ถ้าเป็นนักการเมืองทำเพื่อชาติ ไม่ต้องกลัวกำแพง เป้าหมายมีไว้ชน
ธนกร โพสต์ถ้าเป็นนักการเมืองทำเพื่อชาติหรือประชาชน ไม่ต้องกลัวกำแพง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน หลังอนุทิน โพสต์ วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก” จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามกันเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ไม่ต้องกลัวกำแพงเป้าหมายมีไว้พุ่งชน!”
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