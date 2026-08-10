กรมอุทยานฯ ยันเสือโคร่งทำร้าย จนท.เสียชีวิต ชี้เหยื่ออาจหลับลึก ทำให้ไม่พบร่องรอยต่อสู้
กรมอุทยานฯ ชี้แจง ยันเสือโคร่งทำร้าย เจ้าหน้าที่เสียชีวิต ชี้เหยื่ออาจหลับลึก ทำให้ไม่พบร่องรอยต่อสู้ มีร่องรอยการลากเหยื่อ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ “นายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์” ระบุว่า
ตามที่มีการเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของ นายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะร่องรอยและพฤติกรรมของสัตว์ป่า รวมถึงข้อสันนิษฐานว่านายศักดิ์กรินทร์อาจไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายนั้น
หน่วยงานขอชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
1. กรณีรอยลากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่ร่องรอยของสัตว์ป่า จากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่ง พบว่า ลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดิน ดังนั้น ร่องรอยดังกล่าวจึงมีลักษณะที่สามารถอธิบายได้ตามพฤติกรรมของเสือโคร่ง มิใช่ข้อบ่งชี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า
2. กรณีไม่พบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่าง มีข้อสงสัยว่า หากเป็นการถูกเสือโคร่งทำร้าย เหตุใดจึงไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหยดเลือดบริเวณที่นายศักดิ์กรินทร์นอน รวมถึงบริเวณที่พบร่าง
ในประเด็นนี้ ข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่า โดยทั่วไปการล่าเหยื่อของเสือโคร่งจะใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อ เพื่อทำให้เหยื่อล้มลง จึงอาจพบร่องรอยการต่อสู้ระหว่างเสือโคร่งกับเหยื่อได้
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของเสือโคร่งไม่ได้มีเฉพาะการล่าเหยื่อในลักษณะดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังมีพฤติกรรม การขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็ว
สำหรับกรณีของนายศักดิ์กรินทร์ ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบ มีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าว โดยมีข้อสันนิษฐานว่า หากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัว ก็อาจไม่เกิดการต่อสู้ และจึงไม่จำเป็นต้องพบร่องรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอน
3. กรณีข้อสงสัยว่า นายศักดิ์กรินทร์อาจไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้าย ประเด็นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลสำคัญ ดังนี้
- ผลการชันสูตรโดยแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ได้แก่ CERVICAL SPINE FRACTURE และ ANIMAL BITE
- ผลการชันสูตรพลิกศพโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรลานสัก ระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก สัตว์ป่าทำร้าย
- ใบมรณบัตรของนายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า กระดูกสันหลังส่วนคอหักจากสัตว์ทำร้าย
จากข้อมูลข้างต้น จึงขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสือโคร่งประกอบกัน
หน่วยงานขอยืนยันว่า การชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
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