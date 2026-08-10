หามหนุ่มใหญ่ส่งโรงพยาบาล กินเบียร์ตอนเช้า กินทุเรียนตอนเย็น น้ำลายฟูมปาก
หามหนุ่มใหญ่ส่งโรงพยาบาล กินเบียร์ตอนเช้า กินทุเรียนตอนเย็น น้ำลายฟูมปาก ตอนนี้ยังไม่ได้สติ ยังไม่ฟันว่าเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือไม่
เจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ เข้าให้การช่วยเหลือ ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ ชายวัย 55 ปี หมดสติภายในบ้านพักชุมชนโรงเตาถ่าน หมู่ 4 ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้วัดพนัญเชิง หลังดื่มเบียร์ตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนรับประทานทุเรียนในช่วงเย็น จากนั้นมีอาการผิดปกติ อาเจียน และหมดสติ
จากการตรวจสอบ ทราบชื่อผู้ป่วยคือ นายอนุภพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานรถพยาบาลเข้ารับตัวส่งรักษาตัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน ภายในบ้านพบขวดเบียร์ ลังเบียร์ และทุเรียน 1 ลูกที่และแล้ว รับประทานแล้วอีกจำนวนหนึ่ง
สอบถามนายนักรบ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี น้องชายของผู้ป่วย เล่าว่า พี่ชายเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และก่อนเกิดเหตุได้มานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้า กระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. พี่ชายอยากกินทุเรียน จึงกินไปประมาณครึ่งลูก ก่อนเริ่มมีอาการคล้ายง่วงนอน แล้วขอตัวนอนก่อน จากนั้นแม่เข้าไปเรียก แต่พี่ชายไม่ตอบสนอง จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ โดยตนก็ดื่มเบียร์และรับประทานทุเรียนเช่นกัน แต่ไม่มีอาการผิดปกติ
ขณะที่ น.ส.อรษา อายุ 71 ปี แม่ของผู้ป่วย เล่าว่า ลูกชายเดินทางจากกรุงเทพฯ มาหาแม่ที่อยุธยา หลังมีเรื่องน้อยใจลูกเกี่ยวกับการซื้อทุเรียนมารับประทาน เนื่องจากลูกๆ ห้ามไม่ให้กินทุเรียน ก่อนเดินทางมาหาแม่ และนั่งดื่มเบียร์กับน้องชาย ช่วงแรกยังพูดคุยกันตามปกติ ลูกชายบอกว่าทุเรียนอร่อยดี ก่อนจะค่อยๆ หงายหลัง มีน้ำลายฟูมปาก และหมดสติ จึงรีบขอความช่วยเหลือ เพิ่งจะทราบว่าลูกชายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับมะเร็งในสมอง
ผู้ป่วยยังไม่ได้สติและอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอาการดังกล่าวเกิดจากการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง หรือมีปัจจัยจากโรคประจำตัวร่วมด้วย
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