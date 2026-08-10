เปิดวาร์ป หมอกาย พันธกานต์ กุมารแพทย์หนุ่มหล่อ เคยเป็นนักแสดงซีรีส์
เปิดประวัติ หมอกาย พันธกานต์ กุมารแพทย์หนุ่มหน้าใส รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พาส่องประวัติ ดีกรีแพทย์คนเก่ง พ่วงบทบาทนักแสดงซีรีส์วัยรุ่น
หลัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โพสต์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตารางออกตรวจของ นพ.พันธกานต์ วีรเวทสกุล หรือ หมอกาย กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาล จนกลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืน ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและดูใจดี ทำให้บรรดาคุณแม่เข้ามากดไลก์โพสต์ทะลุ 4 หมื่นครั้ง
หมอกายจะประจำการออกตรวจที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00–12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกจากนี้คุณหมอยังมีคิวออกเวรช่วงกลางคืนเวลา 20.00-07.00 น. ในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ 2-4 ของเดือน ที่โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับ หมอกาย พันธกานต์ วีรเวทสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ได้รับวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี 2563 จากนั้นในปี 2569 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมพ่วงรางวัล “ขวัญใจนิสิตแพทย์” จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านชีวิตส่วนตัวคุณหมอจะใช้เวลาว่างเล่นกีตาร์และกีฬาแบดมินตัน
นอกเหนือจากวิชาชีพแพทย์ หมอกายยังก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแนะนำของคนรู้จักให้ลองไปแคสติ้งงานแสดง ก่อนจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดกองทัพโปรดักชั่นของ เขตต์ ฐานทัพ
ผลงานซีรีส์เรื่องแรกคือ Apple My Love ถึงเธอ…รัก โดยรับบทเป็น “ทอย” แฟนเก่าที่มีคาแรกเตอร์ขี้โวยวายและเจ้าอารมณ์ ต่อมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีผลงานซีรีส์เรื่อง Doctor’s Mine หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม รับบทเป็น “มัด” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีนิสัยรักเพื่อนและหวงน้องชายมาก
แฟนคลับสามารถติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของหมอกายได้ทางอินสตาแกรม justsoguy และ TikTok ชื่อบัญชี @justsoguy
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป “จีจี้ ฐิติภา” คนขับรถเมล์สาย 104 คว้าโทรโข่ง ไล่แท็กซี่จอดขวางป้ายรถเมล์
- เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน
- เปิดวาร์ป นุ้งนิ้ง ชลธิดา นางแบบเซ็กซี่ ร้องโหนกระแส แฉแฟนหึงซ้อมอ่วมจนตัวช้ำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: