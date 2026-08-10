นร.หญิงพม่า มือตบนักเรียนไทย ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว ต้นสังกัดสั่งห้ามเข้าเรียนอีก
เฟซบุ๊ก เพจ Phuket Times ภูเก็ตใหม่ รายงานล่าสุด นร.หญิงพม่า ตบนักเรียนไทยในโรงเรียน จ.ภูเก็ต ถูกโรงเรียนต้นสังกัดไล่ออก สั่งห้ามเข้าเรียนอีกต่อไป
เหตุการณ์ต้นเรื่อง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงรวม 6 คนเข้าไปทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันภายในห้องน้ำโรงเรียน แบ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล 4 คน และเด็กจากภายนอกโรงเรียนอีก 2 คน จากการตรวจสอบของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลพบว่าสาเหตุมาจากปัญหาการนินทาว่าร้ายกันระหว่างสองฝ่าย
วันเกิดเหตุ ครูฝ่ายปกครองได้แจ้งผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายและเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลแล้ว แต่ต่อมาเมื่อแม่ของนักเรียนไทยที่ถูกทำร้ายเห็นคลิปเหตุการณ์ก็รับไม่ได้ จึงเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หลังจากคลิปและภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีการเรียกร้องให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มที่ก่อเหตุ
ต่อมา เพจ Phuket Times รายงานเพิ่มเติมว่า ครอบครัวของเด็กหญิงชาวเมียนมาได้ขอไกล่เกลี่ยโดยเสนอจ่ายเงินจำนวน 3,000 บาท แต่แม่ของนักเรียนไทยไม่ยอมรับข้อเสนอ ระบุว่าหลังเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วทนไม่ได้ เนื่องจากลูกสาวถูกทำร้ายทั้งตบตี จับกดน้ำ บังคับกราบเท้า และถูกเตะเข้าที่ใบหน้า รวมแล้วหลายครั้ง จึงยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด ก่อนที่โรงเรียนต้นสังกัดจะมีคำสั่งห้ามเข้าเรียนตามที่รายงานข้างต้น
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