สายการบินแคนาดา สั่งยกเลิกเที่ยวบิน เด็กเล็กไม่ยอมนั่ง ก่อนเครื่องเทคออฟ
พอร์เตอร์แอร์ไลน์ สายการบินแคนาดา สั่งยกเลิกเที่ยวบิน เด็กเล็กไม่ยอมนั่ง ผู้ปกครองกับพนักงานจับนั่งก็ไม่ยอม ก่อนเครื่องเทคออฟ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สำนักข่าว KGNS รายงานว่า โฆษกพอร์เตอร์แอร์ไลน์ สายการบินสัญชาติแคนาดา ได้แจ้งข่าวว่าเที่ยวบิน PD444 จากท่าอากาศยานวิคตอเรียอินเตอร์เนชั่นน่อล ในรัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หลังจากที่เด็กเล็กไม่ยอมนั่งที่ตนเองและไม่ยอมสวมเข็ดขัดนิรภัยก่อนขึ้นบิน
ทางโฆษกระบุว่า เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวไปยังรันเวย์ในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่เด็กเล็กไม่ยอมนั่ง ทางพนักงานสายการบินและผู้ปกครองพยายามจับเด็กนั่งแต่ไม่เป็นผล ทางนักบินจึงเลือกจะไม่นำเครื่องขึ้นและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว
ทางสายการบินยังขอโทษผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังเครื่องบินหันหัวกลับ ทางเครื่องก็ได้นำผู้ปกครองและเด็กลงจากเครื่อง ก่อนส่งคืนสัมภาระ โดยกระบวนการดังกล่าวดำเนินไปถึงช่วงเที่ยงคืน และเป็นช่วงที่รันเวย์ปิดให้บริการแล้ว โดยทางผู้โดยสารได้ค้างคืนในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะขึ้นบินไปยังจุดหมายในวันต่อมา
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