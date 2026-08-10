คดีพลิก? โต้คำพูดป้าต่าย มือยิงถูกขังห้องน้ำ-บูลลี่ นร.เทพศิรินทร์โต้ “ข่าวปลอม”
แฉปมสลด 9 ศพ! ป้าต่ายเปิดชนวนเหตุ “วิชาคณิต-ถูกขังในห้องน้ำ” แลกจดลิสต์รายชื่อแค้น ก่อนก่อเหตุสะเทือนขวัญ นักเรียเทพศิรินทร์โต้ ไม่จริง
สังคมไทยยังต้องหาคำตอบ จากกราดยิงสะเทือนขวัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้เสียชีวิตรวมถึง 9 ราย ได้แก่ คุณครู 5 ราย, ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ 2 ราย และตัวผู้ก่อเหตุอีก 1 ราย ล่าสุดเด็กหญิง 12 ขวบ
ก่อนหน้านี้ มีข้อมูลหลังไหลมามากมาย บ้างว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับคุณปู่และคุณย่าซึ่งค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการเรียน เมื่อผู้ก่อเหตุมีผลการเรียนตกต่ำหรือติด 0 ในบางวิชา จึงมักถูกต่อว่าและตำหนิอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดความกดดันสะสมภายในใจ
นอกจากนี้ ในวันเกิดเหตุยังเกิดชนวนเหตุปฐมบทในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้ก่อเหตุไม่ถนัด โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่มีการสุ่มเลขที่ให้ตอบคำถาม แล้วสุ่มได้เลขที่ 13 ซึ่งตรงกับเลขที่ของผู้ก่อเหตุพอดี แม้ว่าคุณครูจะไม่ได้ลงโทษและบอกให้ใช้นักเรียนคนอื่นแทน แต่เหตุการณ์สั้นๆ ประกอบกับการถูกทักขณะจะเดินไปเข้าห้องน้ำ กลายเป็นจุดแตกหักให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในเวลาต่อมา
ป้าต่ายเล่าปมคาใจ จุดเริ่มต้นความแค้นจากการ “ถูกขังในห้องน้ำ” ฟังเขามาอีกที
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เป็นคำตอบของแรงจูงใจในการบุกมาก่อเหตุถึงที่โรงเรียน รายการ พุทธ ทอร์ก ได้รับการเปิดเผยจาก “ป้าต่าย” ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสงสัยและความแค้นสะสมของผู้ก่อเหตุไว้ว่า
“เห็นเขาพูดกันในโรงเรียน บอกว่าเด็กคนนี้โดนแกล้ง โดนขังอยู่ในห้องน้ำ… เพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันแกล้ง แล้วเขาก็จะเขียนรายชื่อไว้เลย เขียนรายชื่อไว้เลยว่าต้องคนนี้ คนนี้ คนนี้ แล้วคนที่คุณครูเขาทัก ก็คือเพื่อนที่แกล้งเขานั่นแหละ… เขาบอกไอ้คนนั้นน่ะ เขาจดรายชื่อไปหมดเลยคนทีแกล้งเขา แต่พอไปบอกครูอาจารย์ ครูเขาก็ไม่เดินเรื่อง ไม่ อะไร… เขาคงจะเก็บกด”
โต้ข่าวลือ “ป้าต่าย” นักเรียนยันปมถูกขังห้องน้ำ-บูลลี่ไม่เป็นความจริง
ล่าสุด กลุ่มเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ได้ออกมาทำการไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok รวมถึงเผยแพร่ข้อความชี้แจงเพื่อช่วยกระจายความถูกต้องให้แก่สังคมว่า ป้าต่ายไม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบ ไม่ได้เป็นแม่บ้าน หรือเป็นบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี แต่อย่างใด เป็นเพียงชาวบ้านทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง
ประเด็นเรื่องเด็กถูกทำร้าย ถูกบูลลี่ หรือถูกนำไปขังในห้องน้ำนั้น “ไม่เป็นความจริง” ข้อมูลดังกล่าวมักเป็นข่าวปลอม ที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งป้าต่ายได้ฟังตามๆ กันมาแล้วนำไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง
นอกจากประเด็นการโต้ข่าวลือแล้ว ทางนักเรียนยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเข้าไปสังเกตการณ์บัญชี TikTok ของผู้ก่อเหตุก่อนที่จะถูกระงับการใช้งาน พบพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของผู้ก่อเหตุ ติดตาม (Follow) ช่องคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย (ฆตต.) และเรื่องของอาวุธปืน
มีพฤติกรรมความชื่นชอบและรสนิยมส่วนตัวในลักษณะเฉพาะ/แปลกๆ บนโลกออนไลน์ จนเป็นไปได้ว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจมาจากสภาพจิตใจ การรับสื่อที่มีเนื้อหารุนแรง และพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเอง มากกว่าประเด็นการถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนตามที่เป็นข่าวในตอนแรก
วอนสังคมตั้งสติ เสพข่าวอย่างระมัดระวัง เฉพาะในเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งการนำเสนอหรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากบุคคลภายในหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจสร้างความเข้าใจผิดและผลกระทบต่อผู้เสียชีวิต คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนได้
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