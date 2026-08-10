“มาดามแป้ง” สั่งลดราคาตั๋วทุกโซน 100 บาท เกมอาเซียนคัพ รอบรองชนะเลิศ
“มาดามแป้ง” สั่งลดราคาตั๋วทุกโซน 100 บาท เกมอาเซียนคัพ รอบรองชนะเลิศ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยไทยจะเจอกับสิงคโปร์
นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าลดค่าตั๋ว 100 บาททุกโซน ในเกมอาเซียน คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่จะลงเตะในวันที่ 15 และ 18 สิงหาคม โดยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับแฟนบอลชาวไทย และเข้าใจถึงสภาพเศรฐกิจ ปัจจุบัน ในการให้แฟนบอลได้เข้าร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในราชมังคลากีฬาสถาน
ซึ่งจากการปรับราคาตั๋วจะทำให้ราคาใหม่เป็นดังนี้
โซน W1 ราคา 500 บาท (ระบุที่นั่ง)
โซน AWAY ราคา 500 บาท
โซน E1 ราคา 400 บาท
โซน W2-W3 ราคา 300 บาท
โซน E2-E3 ราคา 250 บาท
โซน S-N ราคา 200 บาท
สำหรับอาเซียน คัพ รอบรองชนะเลิศ ไทยจะลงเตะกับสิงคโปร์ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่จาลัน เบซาร์ สเตเดียม และจะกลับมาเตะที่ประเทศไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 18 สิงหาคม โดยเป็นโปรแกรมเตะแบบเหย้า-เยือน
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