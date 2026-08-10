ครอบครัวเด็กพม่า ขอไกล่เกลี่ยจ่าย 3 พัน รุมตบเด็กไทย แม่เหยื่อรับไม่ได้
ครอบครัวเด็กพม่า ขอไกล่เกลี่ยจ่าย 3 พัน หลังมีคลิปยกพวกรุมตบเด็กไทย แม่เหยื่อรับไม่ได้ ขอไม่รับข้อเสนอและดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ได้รายงานว่า เด็กเมียนมาวัย 13 ปี ได้บุกมาตบเด็กนักเรียนไทยวัย 14 ปี ในสถานศึกษาในพื้นที่เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงวันที่ 6 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด Phuket Times ได้ออกมาอัปเดตถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ครอบครัวเด็กพม่า ขอไกล่เกลี่ยจ่าย 3 พัน แต่หลังจากแม่เด็กไทย เห็นคลิปแล้ว ทนดูไม่ได้ ลูกตัวเองไม่เคยทำขนาดนี้
โดนทั้งตบตี จับกดน้ำ บังคับกราบเท้า เตะเสยเข้าที่ใบหน้า จนน่วม รวมแล้ว 20 ตุ๊บได้ ลั่น ไม่ยอมรับข้อเสนอเดิม ยืนยัน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย จนถึงที่สุด”
ทั้งนี้ สภ.เชิงทะเลรับแจ้งเหตุ พบคู่กรณีเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงทั้งหมด 6 ราย โดย 4 รายเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่ ต.เชิงทะเล และ 2 รายเป็นเด็กจากภายนอก สอบถามสาเหตุทราบว่ามีปัญหาเรื่องการนินทาว่าร้ายอีกฝ่ายจึงทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท
ซึ่งในวันเกิดเหตุ ครูฝ่ายปกครองแจ้งผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่าย และเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เชิงทะเล แต่ต่อมาแม่เห็นคลิป แล้วรับไม่ได้ จึงได้เข้าร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณี ณ สภ เชิงทะเล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569
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