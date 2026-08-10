มหาดไทย รับมีคนอิสราเอลได้สัญชาติไทยจริง เผยมีคนที่ได้รับสัญชาติมากกว่า 1 ราย
มหาดไทย รับมีคนอิสราเอลได้สัญชาติไทยจริง แต่ได้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ต้องสอบย้อนหลังว่าได้มาถูกต้องไหม รับมีมารกกว่า 1 ราย
จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กดัง โพสต์พบชาวอิสราเอลถือครองบัตรประชาชนไทย และได้สัญชาติไทย พบเอี่ยวโครงข่ายนอมินีกว่าร้อยบริษัทในเกาะภูเก็ต มีรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมคาดว่าเป็นหนึ่งในกรรมการของโบสถ์ชาบัดนั้น
ล่าสุด พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง กรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชาวอิสราเอลบางราย ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลระดับผู้บริหารและผู้นำทางศาสนา ได้รับสัญชาติไทย รวมถึงมีบัตรประชาชนไทยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติไทยจริง และได้รับมานานกว่า 10 ปีแล้ว
นายพลพีร์ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาเรื่องสัญชาติ คาดว่าน่าจะมีเอกสารและหลักฐานที่ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทยจำเป็นต้อง ตรวจสอบย้อนหลังว่ากระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
พร้อมยอมรับว่า มีมากกว่า 1 ราย แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนให้ครบทุกด้าน “ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด หากทำอะไรที่ผิดกฎหมาย สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่ดี”
นายพลพีร์ ยังระบุว่า กรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัด (โบสถ์ชาวยิว) ขออธิบายว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัด แต่เป็นเพียงกรรมการบริษัทหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัด โดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทอื่นลักษณะนอมินี จึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และเส้นเงิน
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