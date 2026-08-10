“อนุทิน” ไม่ตอบหมายถึงใคร โพสต์ “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน” บอก “วันนี้ออกกำลังกาย”
อนุทิน ไม่ตอบหมายถึงใคร หลังโพสต์เฟซบุ๊ก วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น ถ้าวิ่งชนเจ็บหัว บอกแค่วันนี้ออกกำลังกาย
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก” จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามกันเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุด นายอนุทินได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม ประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย “74 วัน 74 ล้านแคลอรี” ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินถึงข้อความดังกล่าว โดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวโดยตรง แต่ระบุว่า “วันนี้ออกกำลังกาย” ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับ
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