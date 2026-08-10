อดีตครูต่างชาติพร้อมขอโทษปมโพสต์รูปปืนขู่ยิง มอบหลักฐานให้ทนายตรวจสอบ
อดีตครูต่างชาติพร้อมขอโทษปมโพสต์รูปปืนขู่ยิง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ไม่พอใจถูกเลิกจ้าง มอบหลักฐานให้ทนายอาร์มตรวจสอบ
จากกรณีที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคม อดีตครูต่างชาติโพสต์รูปปืนขู่ยิง ไม่พอใจถูกเลิกจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ เคย เขาออกมาแฉว่า โรงเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน หลีกเลี่ยงภาษี และยักยอกเงินเดือนครู รวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเกินจริงเพื่อเบิกงบประมาณ
ยังกล่าวหาต่อไปว่าโรงเรียนละเมิดกฎหมายแรงงาน โดยยกเลิกสิทธิการลาคลอดตามสัญญาจ้าง ขณะที่มีครูต่างชาติกำลังตั้งครรภ์ 3 คน และอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในโรงเรียนด้วย โดยระบุว่าครูต่างชาติทั้ง 22 คนทำงานโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองใด ๆ ก่อนที่ทางโรงเรียนจะออกมาปฏิเสธนั้น
ล่าสุด เพจทนายอาร์ม สุวรรณรักษา-สงขลา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เรื่องของคุณครูชาวต่างชาติ กับกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันนี้คุณครูชาวต่างชาติที่กำลังมีประเด็นกับผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ติดต่อมาหาผมและชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมนำข้อมูลและพยานหลักฐานมาให้ผมพิจารณา
ขณะนี้ผมได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของพยานหลักฐานทั้งหมด
แต่ก่อนที่จะเดินไปสู่ประเด็นอื่น ผมได้พูดคุยกับคุณครูถึงความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาหรือความไม่สบายใจกับบุคคลอื่น
คุณครูปีเตอร์ยินดีที่จะกล่าวขอโทษในส่วนที่ตนเองเห็นว่าได้ทำให้เกิดปัญหา และพร้อมรับฟัง รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่เป็นผู้ตัดสินว่าเรื่องนี้ใครผิดหรือใครถูก และจะไม่ออกมาชี้นำว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพราะเรื่องทั้งหมดควรพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐาน
จากนี้ผมจะขอให้คุณครูปีเตอร์ยืนยันข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานที่มี และผมจะทำหน้าที่เพียงเป็นตัวแทนในการชี้ช่องทางและดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไป
สิ่งที่คุณครูสะท้อนกับผม คือที่ผ่านมาเขารู้สึกว่า ไม่มีใครช่วยเหลือหรือรับฟังเขาอย่างเพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านเช่นกัน
ผมไม่ได้ต้องการเข้าข้างใคร และไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ เพราะสำหรับผม ความยุติธรรมไม่มีสัญชาติ หากคุณถือความจริงไว้ในมือ จงนำความจริงนั้นออกมาให้สังคมได้เห็น และพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน เพราะท้ายที่สุดแล้ว… “ความจริงจะปกป้องคุณเอง”
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