สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียน ทะลุ 10 ล้านกระบอก
สื่อญี่ปุ่นรายงาน ไทยมีปืนหมุนเวียนในประเทศราว 10 ล้านกระบอก ติดอันดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ทำให้สื่อญี่ปุ่นหันมาจับตาปัญหาอาวุธปืนในไทยอีกครั้ง ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้น ม.3 ของโรงเรียน ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองก่อน แล้วพกปืนสั้นมากราดยิงบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ก่อนจบชีวิตตัวเอง
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย เหตุการณ์นี้จุดกระแสเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในไทยทันที
ไมนิจิ ชิมบุนชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ลึกกว่าเหตุการณ์เดียว เพราะไทยมีปืนหมุนเวียนในมือประชาชนมากถึง 10 ล้านกระบอก คิดเป็นสัดส่วนประชาชนราว 7 คนต่อปืน 1 กระบอก และแม้กฎหมายจะกำหนดให้การครอบครองปืนต้องผ่านการขออนุญาตจากทางการ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าปืนราว 4 ใน 10 กระบอกไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง สะท้อนว่าช่องว่างระหว่างกฎหมายกับสภาพความเป็นจริงยังกว้างมาก
รายงานยังโยงกลับไปถึงเหตุกราดยิงห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเด็กชายวัย 14 ปีในตอนนั้นใช้ปืนดัดแปลงยิงจนนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต 2 ราย เหตุครั้งนั้นเคยเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลไทยสั่งระงับการออกใบอนุญาตครอบครองปืนใหม่และเข้มงวดการนำเข้าอาวุธปืนมากขึ้น แต่ผ่านมาเกือบสามปี ไมนิจิ ชิมบุนตั้งข้อสังเกตว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปืนในไทยยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนเกิดคำถามตามมาว่ามาตรการเหล่านั้นบังคับใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหน
หลังเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ต่อสังคม สถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจัง
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองในวันเดียวกัน สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศ ย้ำว่ารัฐจะไม่เปิดทางให้ประชาชนพกพาอาวุธในที่สาธารณะ พร้อมเตรียมเสนอแก้กฎหมายให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นพกปืนได้ และย้ำว่าหากปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นของผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ตัวเลขปืน 10 ล้านกระบอกที่ไมนิจิ ชิมบุนอ้างอิงเป็นข้อมูลปี 2560 ซึ่งสื่อต่างประเทศหลายสำนักใช้อ้างอิงตรงกันมาโดยตลอด บางแหล่งระบุตัวเลขใกล้เคียงกันที่ประมาณ 10.3 ล้านกระบอก ในจำนวนนี้จดทะเบียนถูกต้องเพียงราว 6.2 ล้านกระบอกเท่านั้น
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- 「銃大国」タイの実態 1000万丁が流通 規制見直し求める声（毎日新聞） – Yahoo!ニュース
- タイ首相、銃規制強化を表明 バンコク近郊の銃撃で8人死亡（BBC News） – Yahoo!ニュース
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