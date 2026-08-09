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ดราม่าตำรวจใส่กางเกงขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผลด้านยุทธวิธี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 17:16 น.
ดราม่าเครื่องแบบตำรวจ ใส่กางเกงขาสั้นเข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผล

แจงดราม่า ตำรวจไทยใส่กางเกงขาสั้น ระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชาวเน็ตถกสนั่นความเหมาะสม ผู้รู้ยกเคสต่างประเทศเทียบ

เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้น ม.3 ของโรงเรียน ก่อนก่อเหตุได้ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาก่อน แล้วพกอาวุธปืนสั้นเดินทางมากราดยิงบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ก่อนจบชีวิตตัวเองในที่เกิดเหตุ ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดรวม 9 ราย ผู้บาดเจ็บ 27 ราย

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ มีผู้ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่นายหนึ่งในชุดปฏิบัติการที่สวมกางเกงขาสั้นนำไปโพสต์เปรียบเทียบกับภาพตำรวจต่างประเทศที่สวมกางเกงขายาวเต็มรูปแบบ พร้อมข้อความวิจารณ์ว่าการแต่งกายลักษณะนี้สะท้อนความไม่เหมาะสมและความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว

หลังภาพเปรียบเทียบถูกแชร์ต่อกันไปมาก เฟซบุ๊ก Jakkrapan Kaewkhao หรือ พันตำรวจโท จักรพันธ์ แก้วขาว ได้เข้ามาอธิบายในฐานะคนที่คุ้นเคยกับงานภาคสนามว่า เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ที่เคยลงพื้นที่จริง เพราะการแต่งกายของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยต้องปรับตามภูมิประเทศและภารกิจเฉพาะหน้า

บางพื้นที่ต้องลงน้ำ ปีนป่ายที่สูง หรือลอดเข้าที่แคบ กางเกงขาสั้นจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากกว่าจะสะท้อนความไม่ใส่ใจ บางครั้งเจ้าหน้าที่ยังจงใจแต่งกายให้ต่างจากเครื่องแบบทั่วไปเพื่อแฝงตัว ซึ่งช่วยให้ถอดเสื้อเกราะเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันที

เจ้าหน้าที่นายในภาพมีอุปกรณ์รอบเอวครบ ทั้งหมวกและชุดปฐมพยาบาล ซึ่งมีประโยชน์กว่าการแต่งเครื่องแบบครบเครื่องหมายแต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัว และอาจเป็นเพราะเขาพักอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุจึงรีบเข้าช่วยทันที ไม่ควรด่วนตัดสินกันจากภาพเพียงใบเดียว

ด้านเพจ thaiarmedforce.com มองว่าดราม่านี้ไม่สมเหตุสมผลนัก เพราะเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่นายนั้นกำลังอยู่นอกเวรหรือพักผ่อนอยู่พอดี แต่รีบตัดสินใจกลับมาช่วยงานทันทีที่รู้ข่าว

ดราม่าเครื่องแบบตำรวจเหตุกราดยิง
Jakkrapan Kaewkhao
เทียบเครื่องแบบตำรวจไทยและต่างประเทศ
Jakkrapan Kaewkhao

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 17:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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