ดราม่าตำรวจใส่กางเกงขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผลด้านยุทธวิธี
แจงดราม่า ตำรวจไทยใส่กางเกงขาสั้น ระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชาวเน็ตถกสนั่นความเหมาะสม ผู้รู้ยกเคสต่างประเทศเทียบ
เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้น ม.3 ของโรงเรียน ก่อนก่อเหตุได้ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาก่อน แล้วพกอาวุธปืนสั้นเดินทางมากราดยิงบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ก่อนจบชีวิตตัวเองในที่เกิดเหตุ ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดรวม 9 ราย ผู้บาดเจ็บ 27 ราย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ มีผู้ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่นายหนึ่งในชุดปฏิบัติการที่สวมกางเกงขาสั้นนำไปโพสต์เปรียบเทียบกับภาพตำรวจต่างประเทศที่สวมกางเกงขายาวเต็มรูปแบบ พร้อมข้อความวิจารณ์ว่าการแต่งกายลักษณะนี้สะท้อนความไม่เหมาะสมและความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว
หลังภาพเปรียบเทียบถูกแชร์ต่อกันไปมาก เฟซบุ๊ก Jakkrapan Kaewkhao หรือ พันตำรวจโท จักรพันธ์ แก้วขาว ได้เข้ามาอธิบายในฐานะคนที่คุ้นเคยกับงานภาคสนามว่า เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ที่เคยลงพื้นที่จริง เพราะการแต่งกายของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยต้องปรับตามภูมิประเทศและภารกิจเฉพาะหน้า
บางพื้นที่ต้องลงน้ำ ปีนป่ายที่สูง หรือลอดเข้าที่แคบ กางเกงขาสั้นจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากกว่าจะสะท้อนความไม่ใส่ใจ บางครั้งเจ้าหน้าที่ยังจงใจแต่งกายให้ต่างจากเครื่องแบบทั่วไปเพื่อแฝงตัว ซึ่งช่วยให้ถอดเสื้อเกราะเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันที
เจ้าหน้าที่นายในภาพมีอุปกรณ์รอบเอวครบ ทั้งหมวกและชุดปฐมพยาบาล ซึ่งมีประโยชน์กว่าการแต่งเครื่องแบบครบเครื่องหมายแต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัว และอาจเป็นเพราะเขาพักอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุจึงรีบเข้าช่วยทันที ไม่ควรด่วนตัดสินกันจากภาพเพียงใบเดียว
ด้านเพจ thaiarmedforce.com มองว่าดราม่านี้ไม่สมเหตุสมผลนัก เพราะเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่นายนั้นกำลังอยู่นอกเวรหรือพักผ่อนอยู่พอดี แต่รีบตัดสินใจกลับมาช่วยงานทันทีที่รู้ข่าว
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- โพสต์เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/share/p/18ngP5ZCEA/
- โพสต์เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/share/p/14k9gcagMbJ/
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