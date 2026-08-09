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หมอของขวัญ ฟาด เด็กเปรต ก็คือเด็กเปรต ครู-ปู่ย่า เกี่ยวอะไรกับบูลลี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 15:01 น.

หมอของขวัญ” โพสต์แย้งกระแส โยงเหตุยิงในโรงเรียนกับการบูลลี่ ชี้สังคมกำลังพูดแทนผู้ก่อเหตุแทนที่จะพูดแทนเหยื่อ

พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือหมอเคท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม ผู้ก่อตั้ง KKC Clinic และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate แสดงความเห็นต่อกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลัง เด็ก ม.3 ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 จนมีผู้เสียชีวิต 9 ราย อายุน้อยสุดคือ 12

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้กดถูกใจกว่า 2,700 ครั้ง แสดงความเห็น 241 ครั้ง และแชร์ต่ออีก 181 ครั้ง

หมอของขวัญตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ก่อเหตุกลับได้รับความเห็นใจ ความเข้าใจ ความสงสารจากสังคม เพราะมีโยงว่าต้นตอของเรื่องคือการถูกบูลลี่ พร้อมระบุว่ารูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ คือเมื่อสืบค้นลึกลงไปแล้วพบว่าผู้ก่อเหตุมีภูมิหลังที่ยากลำบาก สังคมก็จะเริ่มให้ความเห็นใจ

หมอของขวัญตั้งคำถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น จะถอดบทเรียนและป้องกันได้อย่างไร เพราะกระดุมเม็ดแรกของปัญหายังหาไม่เจอ ตั้งคำถามต่อว่าการปกป้องผู้ก่อเหตุ การไล่ล่าหาคนผิด ไล่ล่าครู จะทำให้การบูลลี่หมดไปจริงหรือไม่

ประเด็นที่หมอของขวัญให้น้ำหนักมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำ

ผู้ก่อเหตุที่ร้ายแรงที่สุดก็มีเหตุผลในมุมมองของตัวเองเสมอ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อสังคมส่วนใหญ่เห็นด้วย เข้าใจ เห็นใจ และรับรองเหตุผลของผู้ก่อเหตุ

หลังจากนั้นคนที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวจะไม่ลังเลที่จะก่อเหตุ โดยเชื่อว่าสังคมจะรับรองเหตุผลนั้นด้วย

หมอของขวัญตั้งคำถามว่าสังคมกำลังสอนอยู่หรือไม่ว่า หากอยากให้เสียงของตัวเองถูกได้ยิน ถูกเห็นด้วย และถูกเห็นใจ ก็จงลุกขึ้นมาก่อเหตุ พร้อมระบุว่าจากการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ อาจกลายเป็นสารเร่งปฏิกิริยาให้เกิดมากกว่าเดิม

ยืนยันว่าปัญหาบูลลี่ต้องแก้ แต่เป็นคนละเรื่อง

หมอของขวัญระบุว่าการบูลลี่ต้องแก้ การตรวจอาวุธต้องทำ และการใส่ใจบุตรหลานต้องเข้มข้นขึ้น แต่เป็นคนละเรื่องกับการที่บางคนพยายามทำให้ความรุนแรงกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้

การเป็นเหยื่อในเรื่องหนึ่ง ไม่ได้ทำให้คนที่ทำผิดกลายเป็นผู้บริสุทธิ์

ประโยคปิดท้ายของโพสต์ระบุว่า คนตายพูดไม่ได้ สิ่งที่น่าเศร้ากว่าคือสังคมพยายามพูดแทนผู้ก่อเหตุแทนที่จะพูดแทนเหยื่อ และถ้าผู้เสียชีวิตพูดได้ ทั้งปู่ย่า ครู และนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี ก็คงเรียกร้องความยุติธรรมที่พวกเขาถูกพรากชีวิตไปเช่นกัน

ในโพสต์ หมอของขวัญยังตั้งคำถามถึงตรรกะของกระแสที่โยงเหตุกับการบูลลี่ ถามว่าเหตุใดผู้ก่อเหตุจึงไม่ไปหาคนที่บูลลี่ ปู่ย่าเกี่ยวข้องอย่างไร ครูคนอื่นเกี่ยวข้องอย่างไร และสรุปแล้วมีการบูลลี่จริงหรือไม่ ในเมื่อเพื่อนร่วมชั้นให้ข้อมูลว่าไม่มี

พลตำรวจตรีอรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงความคืบหน้า อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานทั้งครูและนักเรียน มีพยานที่ต้องสอบมากกว่า 20 ปาก สอบไปแล้ว 16 ปาก และอยู่ระหว่างตรวจสอบขยายผลในหลายประเด็น

ประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในช่วงสองวันที่ผ่านมา

พลตำรวจตรีอรรถพลระบุว่า สาเหตุการก่อเหตุเบื้องต้นประเมินว่ามาจากหลายสาเหตุประกอบกัน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหากับเพื่อน ปัญหาในโรงเรียน รวมถึงการดูสื่อสังคมออนไลน์

ขณะนี้ตำรวจยังไม่ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษ จะรวบรวมข้อมูลจากครู เพื่อนร่วมชั้น ผู้ปกครอง และบุคคลใกล้ชิด เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุก่อนเกิดเหตุอย่างรอบด้าน ยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนสรุปสาเหตุและแรงจูงใจ

ในส่วนของภูมิหลัง พลตำรวจตรีอรรถพลระบุว่าบิดามารดาของผู้ก่อเหตุแยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุอายุ 2 ขวบ จากนั้นอยู่กับปู่และย่ามาเป็นเวลา 12 ปี โดยมีปัญหาการเรียนบ้าง ทะเลาะกับเพื่อนบ้าง

ข้อมูลที่ตำรวจให้น้ำหนักเป็นพิเศษคือ ผู้ก่อเหตุเริ่มศึกษาการใช้อาวุธปืนมาแล้ว 1 ถึง 2 ปี ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์

ด้านครูภาษาไทยซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในกระแสสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานให้เข้ามาให้ข้อมูล ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำ

สำหรับผลการตรวจร่างกายผู้ก่อเหตุ ผลชันสูตรเบื้องต้นไม่พบสารเคมีหรือยาบางประเภทในร่างกาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 15:01 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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