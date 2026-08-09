ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน มีพระบรมราชโองการถอดพระอิสริยยศ “เปงกีรัน ราเบียตุล อดาวิยะห์” พระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก โดยมีผลทันที เหตุพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์
สำนักราชเลขาธิการแห่งบรูไนออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ระบุว่าสุลต่านมีพระบรมราชโองการถอดพระอิสริยยศ “ยัง อามัต มูเลีย เปงกีรัน อานัก อิสตรี” ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งเจ้าหญิงพระชายา ออกจากเปงกีรัน ราเบียตุล อดาวิยะห์ โดยรักษาการหัวหน้ามหาดเล็กหลวง เปงกีรัน ฮัจญี รัฟฟิซานนา เปงกีรัน ฮัจญี ราซาลี เป็นผู้ประกาศคำสั่งดังกล่าวตามพระราชดำริของสุลต่าน
เปงกีรัน ราเบียตุล อดาวิยะห์ เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอับดุล มาลิก เมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยพิธีเฉลิมฉลองจัดขึ้นที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันระหว่างวันที่ 5-16 เมษายน ปีเดียวกัน และมีพิธีแลกคำปฏิญาณอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน ณ ห้องพระราชบัลลังก์ พระราชวังอิสตานา นูรูล อีมาน ที่ประทับหลวงของสุลต่านบรูไน
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังการถอดพระอิสริยยศครั้งนี้ สำนักพระราชวังบรูไนยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดพฤติกรรมที่นำไปสู่การตัดสินพระทัยดังกล่าว ระบุเพียงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแสดงถึงการขาดความเคารพต่อองค์สุลต่าน โดยยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีมาตรการอื่นใดตามมาต่อเปงกีรัน ราเบียตุล อดาวิยะห์ อีกหรือไม่
ทั้งนี้ เจ้าชายอับดุล มาลิก เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ กับสมเด็จพระราชินีซาเลฮา ทรงอยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ และเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีบรูไนในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงกลางปี 2569 ที่ผ่านมา
การถอดพระอิสริยยศครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของราชสำนักบรูไน ปี 2546 สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงถอดพระอิสริยยศพระชายาพระองค์ที่ 2 ทั้งหมดพร้อมการหย่าตามกฎหมายชะรีอะฮ์ และปี 2553 ทรงถอดพระอิสริยยศพระชายาพระองค์ที่ 3 ในลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีเป็นการหย่าของสุลต่านเอง ต่างจากครั้งนี้ที่เป็นพระชายาของพระโอรส
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แหล่งอ้างอิง
- The Sultan of Brunei Withdraws His Daughter-in-Law’s Royal Title Over “Inappropriate Conduct” – The Royal Correspondent
- Brunei sultan revokes royal title held by daughter-in-law with immediate effect – The Vibes
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