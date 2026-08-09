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เพจดังภูเก็ตแชร์คลิป นร.หญิงพม่า รุมทำร้ายเด็กไทยในห้องน้ำ รร. แม่เข้าแจ้งความ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 14:17 น.
เพจดังภูเก็ตแชร์คลิป นร.หญิงพม่า รุมทำร้ายเด็กไทย ในห้องน้ำ รร.ภูเก็ต แม่เข้าแจ้งความ
ภาพจาก : Phuket Times ภูเก็ตไทม์

เพจดังภูเก็ตแชร์คลิปนักเรียนหญิงยกพวกทำร้ายเพื่อนในห้องน้ำโรงเรียนพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จนเป็นกระแสวิจารณ์หนักในโซเชียล

ตามข้อมูลที่เริ่มแชร์กันในโลกออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569 ระบุว่าต้นเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการนินทาว่าร้ายกันระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียน ก่อนฝ่ายหนึ่งจะยกพวกมาหลายคนและทำร้ายเด็กนักเรียนอีกฝ่ายภายในห้องน้ำโรงเรียน มีทั้งการชกต่อย จับกดศีรษะลงในถังน้ำ และบังคับให้กราบกับพื้น ก่อนถูกเตะใบหน้าซ้ำขณะพยายามลุกขึ้น

จากการตรวจสอบของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

คู่กรณีทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนหญิง 6 ราย แบ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล 4 ราย และเด็กจากภายนอกพื้นที่อีก 2 ราย เบื้องต้นตำรวจสอบถามสาเหตุพบว่าเกิดจากปัญหาการนินทาว่าร้ายกันจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาท

ในวันเกิดเหตุ ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลไว้แล้ว แต่ต่อมาเมื่อผู้ปกครองฝ่ายผู้เสียหายได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย รู้สึกว่ารับไม่ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ โพสต์ที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียบางส่วนระบุว่าเด็กนักเรียนกลุ่มที่ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงชาวเมียนมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในโพสต์ที่แชร์ต่อกันเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันสัญชาติหรือเชื้อชาติของคู่กรณีอย่างเป็นทางการจากตำรวจหรือโรงเรียนแต่อย่างใด

เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่คำบอกเล่าของเด็กหญิงไทยผู้เสียหาย ระบุว่าหลังเกิดเหตุมีรอยฟกช้ำบริเวณเบ้าตาทั้งสองข้าง มีแผลที่ขา และปวดระบมตามตัว เล่าว่าวันเกิดเหตุถูกกลุ่มคู่กรณีตามตัวเข้ามาหลายคนในห้องน้ำโรงเรียน ก่อนถูกตบ ต่อย จิกผม กดศีรษะลงในอ่างน้ำ และถูกบังคับให้กราบกับพื้น พอพยายามลุกขึ้นก็ถูกเตะใบหน้าซ้ำ ขณะที่มีคนอื่นยืนดูอยู่โดยไม่มีใครเข้าช่วยเหลือ

ผู้เสียหายยังให้ข้อมูลกับเพจดังกล่าวว่า สาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องที่คู่กรณีนำเสื้อผ้าของตนไปพูดในแง่ลบให้คนอื่นฟัง เมื่อตนเลือกเดินหลีกเลี่ยงก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจจนลงมือทำร้าย

ส่วนเรื่องการแจ้งความ ผู้เสียหายระบุว่าตำรวจในช่วงแรกยังไม่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ จนกระทั่งแม่ของตนเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้ จึงตัดสินใจเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ยังระบุอายุและสัญชาติของคู่กรณีไว้ด้วยว่า ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงไทยวัย 14 ปี ส่วนคู่อริที่กล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นเด็กหญิงสัญชาติเมียนมาวัย 13 ปี จากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่

ข้อมูลอายุและสัญชาติดังกล่าวเป็นการระบุจากฝ่ายผู้เสียหายผ่านเพจโซเชียลมีเดียเท่านั้น ยังไม่ปรากฏการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโรงเรียน

หลังภาพและข้อความถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลจำนวนมากแสดงความไม่พอใจต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 14:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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