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ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เวียดนาม ซีวีคัพ 2026 นัดปิดสนาม แชมป์ 2 สนามรวด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 12:29 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 12:43 น.

วอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้ นำโด่ง 6 คะแนน เหลืออีกนัดเดียวคว้าแชมป์ ซีวีคัพ 2026 เลก 2 เจอเวียดนาม ดูฟรีช่อง One31

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ เวียดนาม ในศึก SEA V Cup 2026 เลก 2 นัดปิดสนาม วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 เวลา 16.30 น. ที่ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสดทางช่อง One31 และแอปพลิเคชัน oneD

ไทยชนะ 2 นัดรวดโดยไม่เสียเซต เก็บ 6 คะแนน ยืนอันดับ 1 ส่วนเวียดนามแพ้ทั้ง 2 นัด มี 1 คะแนน รั้งอันดับ 4 และหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไปแล้ว เพราะเก็บได้สูงสุดอีก 3 คะแนน รวมเป็น 4 คะแนน

นัดแรกวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-19, 25-17 และ 25-19 ทำลูกเสิร์ฟเอซได้ 11 ลูก ส่วนอินโดนีเซียพลิกชนะเวียดนาม 3-2 เซต 20-25, 18-25, 25-22, 25-20 และ 15-9

นัดที่สองวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ไทยชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-18, 25-17 และ 25-12 ส่วนเวียดนามพ่ายฟิลิปปินส์ 1-3 เซต หลังชนะเซตแรก 25-22 ก่อนโดนไล่แซง 25-23, 25-21 และ 25-22

ระบบคะแนนของรายการให้ 3 คะแนนเมื่อชนะ 3-0 หรือ 3-1 ให้ 2 คะแนนเมื่อชนะ 3-2 และให้ 1 คะแนนแก่ทีมที่แพ้ 2-3 ไทยจึงคว้าแชมป์เลก 2 ทันทีหากชนะเวียดนาม และยังเป็นแชมป์แม้แพ้ 2-3 เพราะจะมี 7 คะแนน มากกว่าฟิลิปปินส์ที่ทำได้สูงสุด 6 คะแนน

กรณีเดียวที่ไทยจะไม่ได้แชมป์ทันทีคือแพ้ 0-3 หรือ 1-3 ซึ่งจะทำให้อยู่ที่ 6 คะแนนเท่าฟิลิปปินส์ หากฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย 3-0 หรือ 3-1 ในคู่ 13.00 น. กรณีนั้นต้องวัดกันที่จำนวนนัดชนะและอัตราส่วนเซต ซึ่งไทยได้เปรียบมากจากการยังไม่เสียเซตเลย

การชนะวันนี้จะทำให้ไทยคว้าแชมป์ทั้ง 2 สนามของ SEA V Cup 2026 โดยไม่แพ้ใคร หลังคว้าแชมป์เลกแรกที่ยิมเนเซียมดงอัญ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ด้วยการชนะครบ 3 นัด เก็บ 8 คะแนน ชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซต ชนะฟิลิปปินส์ 3-2 เซต และปิดท้ายด้วยการชนะเจ้าภาพเวียดนาม 3-0 เซต ในนัดตัดสิน ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำเลกแรกคือ ศศิภาพร จันทวิสูตร

ฝั่งเวียดนามเข้าสู่นัดสุดท้ายในสภาพย่ำแย่ที่สุดของรายการ ในรอบ 7 ปี จบอันดับ 2 ในเลกแรกด้วย 6 คะแนน แต่มาสนามเชียงใหม่กลับแพ้ทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสองทีมที่จบอันดับ 3 และ 4 ในเลกแรก เกมวันนี้จึงเหลือเป้าหมายแค่การหนีอันดับสุดท้าย โดยต้องชนะไทยและรอผลคู่ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียประกอบ

สถิติการพบกันล่าสุด 2 นัด ไทยชนะทั้งคู่ นัดชิงชนะเลิศซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ไทยชนะ 3-2 เซต และนัดตัดสินแชมป์เลกแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ไทยชนะ 3-0 เซต

ทีมชาติไทยอยู่ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่งชุดใหญ่ลงสนามครบ นำโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม ร่วมด้วย ณัฏฐณิชา ใจแสน, ทัดดาว นึกแจ้ง, แก้วกัลยา กมุลทลา, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ชัชชุอร โมกศรี, อัจฉราพร คงยศ, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วริศรา ศรีทาเลิศ และ จิดาภา นาหัวหนอง

อันดับโลกล่าสุด ไทยอยู่อันดับ 17 เวียดนามอันดับ 27 ส่วนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ 60 ปลาย

โปรแกรมวันสุดท้าย 9 สิงหาคม 2569

– 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
– 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม

ตารางคะแนน SEA V Cup 2026 ก่อนวันสุดท้าย

| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | คะแนน |
| 1 | ไทย | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ฟิลิปปินส์ | 1 | 1 | 3 |
| 3 | อินโดนีเซีย | 1 | 1 | 2 |
| 4 | เวียดนาม | 0 | 2 | 1 |

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้

– ทีวีดิจิทัล ช่อง One31
– ออนไลน์ แอปพลิเคชัน oneD
– ชมในสนาม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี บัตรราคา 100 บาท

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 12:29 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 12:43 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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