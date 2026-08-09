การเงินเศรษฐกิจ

ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 12:23 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 20:50 น.
ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ามีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” สัดส่วน 60/40 ระบุว่าคำนวณเงินยาก พร้อมเรียกร้องให้กลับไปใช้สูตร “คนละครึ่ง” แบบ 50/50 เหมือนเดิม เพราะคิดง่ายกว่า น้อมรับความเห็นไปพิจารณาประกอบการต่ออายุโครงการเฟส 2

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นมาตรการร่วมจ่าย (Co-payment) ที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้จ่ายได้สูงสุด 200 บาทต่อคนต่อวัน โดยรัฐช่วยออก 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ต่างจากโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมที่ใช้สัดส่วนคนละครึ่งเท่ากันคือ 50/50 การเปลี่ยนสัดส่วนครั้งนี้ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งสับสนเรื่องการคำนวณเงินที่ต้องเติมเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เนื่องจากต้องคิดจากยอดซื้อเต็มแล้วแบ่งสัดส่วน ไม่ใช่การหักลบจากวงเงิน 1,000 บาทโดยตรงตามที่หลายคนเข้าใจ

นายเอกนิติระบุว่า ทางกระทรวงรู้สึกแปลกใจที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากบอกว่าสูตร 60/40 คำนวณยาก ทั้งที่เจตนาเดิมต้องการให้รัฐช่วยเยียวยาประชาชนมากขึ้น เมื่อประชาชนสะท้อนปัญหาเรื่องการคำนวณ กระทรวงการคลังจึงพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงโครงการต่อไป

สำหรับความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรก นายเอกนิติเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน มีเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 100,000 ล้านบาท และเงินส่วนใหญ่กระจายลงสู่พื้นที่ต่างจังหวัดถึง 84-85% ขณะที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนเพียง 15-16% สะท้อนว่าเม็ดเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่

ด้านความเป็นไปได้ของเฟส 2 นายเอกนิติยืนยันว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอต่ออายุโครงการไปพิจารณา หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พิจารณาความเป็นไปได้ พร้อมยืนยันว่ามีงบประมาณรองรับเพียงพอแน่นอน ส่วนจะกลับไปใช้สูตร 50/50 แบบคนละครึ่งเดิมหรือไม่ ยังต้องรอการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 12:23 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 20:50 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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