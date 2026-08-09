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“ครูอรสา” เปิดใจครั้งแรก ยันไม่เคยกดดัน มือยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 16:53 น.
"ครูอรสา" แจงปมกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ยันไม่เคยกดดันผู้ก่อเหตุ

“ครูอรสา” ครูภาษาไทยของผู้ก่อเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดใจครั้งแรกกับพุทธ อภิวรรณ ยืนยันเคยสอน ม.2 จริง แต่ไม่เคยกดดันเรื่องการเรียนตามที่สังคมเข้าใจ

ครูอรสา ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรก ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 ยืนยันว่าเคยสอนผู้ก่อเหตุจริงในชั้น ม.2 แต่ไม่เคยกดดันเรื่องการเรียน ตรงข้ามกับที่สังคมกำลังเข้าใจผิด

เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียน ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาก่อนแล้ว ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดรวม 9 ราย เป็นครู นักเรียน ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ รวมทั้งตัวผู้ก่อเหตุเอง ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 27 ราย

ชื่อของครูอรสาเริ่มเป็นที่จับตาหลังนักเรียนชั้น ม.2 คนหนึ่งเล่าให้สื่อฟังว่า ก่อนลงมือก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุเดินมาถามหาว่าครูอรสาอยู่ที่ไหน ก่อนเดินตรงไปยังจุดที่ครูอยู่ทันที

ประกอบกับข้อมูลผลการเรียนชั้น ม.2 ของผู้ก่อเหตุที่หลุดออกมา พบว่าได้เกรด 0 ในวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียว ขณะที่วิชาอื่นส่วนใหญ่ได้เกรด 4 ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงว่าความขัดแย้งกับครูอาจเป็นแรงจูงใจของเหตุการณ์

พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 ยืนยันว่าเคยสอนผู้ก่อเหตุจริงในชั้น ม.2
พุทธ อภิวรรณ

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำให้การของเพื่อนสนิทผู้ก่อเหตุที่ระบุว่า ปัญหาเดียวที่ผู้ก่อเหตุเคยบ่นให้ฟังคือความคับข้องใจกับครูอรสา เนื่องจากติด 0 วิชาภาษาไทยทั้งที่ส่งงานครบ ต้องพยายามแก้เกรดอยู่หลายครั้งกว่าจะผ่าน

จากการเปิดเผยของครูอรสาผ่านพุทธ อภิวรรณ ยืนยันว่าเคยเป็นครูผู้สอนผู้ก่อเหตุจริงในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ปฏิเสธว่าไม่เคยกดดันเรื่องการเรียนตามที่สังคมเข้าใจ ระบุว่าได้ออกแบบวิธีการเรียนให้กับผู้ก่อเหตุเป็นการเฉพาะ

ครูอรสายังเล่าถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุในห้องเรียนซึ่งไม่ตรงกับภาพที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยกันอยู่ในขณะนี้ ยืนยันว่าเจตนาของการเป็นครูคือต้องการสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ไม่ใช่การกดดันหรือลงโทษเกินกว่าเหตุ

ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุ ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยก่อนหน้านี้มีรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนบางรายว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นกับเพื่อนว่าไม่อยากเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องรอการตรวจสอบยืนยันต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 16:53 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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