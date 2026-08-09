“ครูหมวย” เป็นคนดี ศิษย์เก่า รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี รวมใจ โต้ดราม่าโทษครูผู้จากไป ยันเป็นให้โอกาสเด็กเสมอ
“ครูหมวย” ครูผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถูกข้อความในโซเชียลมีเดียพาดพิงว่ามีส่วนกดดันผู้ก่อเหตุ ทำให้ศิษย์เก่าจำนวนมากออกมาโต้แย้งทันที ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และครูหมวยคือครูที่ทุ่มเทช่วยเหลือนักเรียนมาตลอด
เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ นางสาวทิวาพร วานิช หรือ “ครูหมวย” ครูแนะแนวชาวอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่น่าเศร้าคือเพียง 2 วันก่อนเกิดเหตุ ครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดี ครูเก่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตของนักเรียนเอง สะท้อนความไว้วางใจที่เด็กมีต่อครูโดยตรง
หลังข่าวเผยแพร่ออกไป มีข้อความบางส่วนในโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าครูหมวยเลือกช่วยเหลือเฉพาะนักเรียนบางกลุ่ม ทำให้ศิษย์เก่าคนหนึ่งออกมาโต้แย้งอย่างหนัก ยืนยันว่านักเรียนเก่าทุกรุ่นต่างพูดตรงกันว่าครูหมวยเป็นครูที่ดี
ไม่มีใครยอมรับข้อกล่าวหาที่โยนความผิดให้ครูผู้เสียชีวิตได้ ระบุว่าเรื่องที่ว่าครูช่วยเหลือเฉพาะเด็กบ้านรวยไม่เป็นความจริง เพราะที่ผ่านมาครูช่วยหาทุนอาหารกลางวันและช่วยหางานให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
ส่วนข้อกล่าวหาว่าช่วยเฉพาะเด็กที่ประจบก็ไม่จริงเช่นกัน เพราะตัวเองเคยโดดเรียนคาบครูหลายครั้งและถูกว่ากล่าวตักเตือน แต่เมื่อติด 0 ครูก็ยังให้โอกาสไปแก้ นอกจากนี้เด็กที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูก็ช่วยหาโรงเรียนอื่นให้มีที่เรียนต่อ พร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายเก่าเมื่อ 8 ปีก่อนประกอบคำยืนยัน
ขณะเดียวกันมีอดีตนักเรียนอีกรายโพสต์ภาพถ่ายเก่าพร้อมข้อความรำลึกถึงครูหมวย ระบุว่าภาพดังกล่าวถ่ายไว้นานแล้วในวันที่ยังไม่มีข่าวหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น สะท้อนว่าไม่ได้ตั้งใจออกมาปกป้องเพราะกระแสสังคม แต่อยากบอกเล่าสิ่งที่เคยได้รับจากครูจริง ๆ บรรยายว่าครูเป็นผู้ให้มาโดยตลอด ทั้งความรู้ โอกาส คำปรึกษา และรับฟังลูกศิษย์ทุกคนอย่างเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหน
แม้วันนี้ลูกศิษย์จะเรียนจบและออกจากรั้วโรงเรียนไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ครูเคยให้ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา และในวันที่โรงเรียนกับครูกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ก็อยากยืนอยู่เคียงข้างครูบ้างเหมือนที่ครูเคยยืนอยู่ข้างพวกเขา ข้อความดังกล่าวลงชื่อในนามกลุ่มศิษย์เก่า DSN16
- กลุ่มศิษย์เก่ายังเชิญชวนนักเรียนเก่าทุกรุ่นร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความทรงจำดีๆ ที่มีร่วมกับครูหมวย เพื่อให้เสียงจากลูกศิษย์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งกลับไปยังครูและโรงเรียนที่พวกเขารัก
- สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ศิษย์เก่าอีกหลายรายส่งข้อความถึงเพจ Drama-addict ยืนยันตรงกันว่าครูหมวยเป็นครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนเสมอมา คอยชี้แนะแนวทางเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันครอบครัวของครูหมวยได้รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครั้งนี้ล่าสุดรวม 9 ราย เป็นครู นักเรียน ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ รวมทั้งตัวผู้ก่อเหตุเอง ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 27 ราย ยังคงกระจายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี
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