เพื่อนสนิทให้การ มือยิง เคยพกบีบีกันอวดเพื่อน จนโดนยึด ตัดคะแนนความประพฤติ
เพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดเผยหลังตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นว่า ก่อนเกิดเหตุเคยพกปืนบีบีกันมาอวดและยิงเล่นในโรงเรียน จนถูกครูยึดและตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมยืนยันไม่เคยถูกเพื่อนบูลลี่ตามที่มีการแชร์กัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกิดเหตุกราดยิง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ผู้ก่อเหตุคือนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอง ก่อนถึงโรงเรียนมือปืนคนนี้ได้ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาแล้ว จากนั้นจึงพกอาวุธปืนสั้นรุ่น ซีแซด 75 พร้อมกระเป๋าใส่กระสุนเดินทางมาโรงเรียน กราดยิงบุคลากรและนักเรียน ก่อนจบชีวิตตัวเองในที่เกิดเหตุ ความสูญเสียครั้งนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ทั้งครู นักเรียน ปู่ย่าของผู้ก่อเหตุ และตัวผู้ก่อเหตุเอง ผู้บาดเจ็บอีก 27 ราย ยังกระจายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัด
เพื่อนสนิทที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนใช้นามสมมติว่า “มาร์ค” โดยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เล่าว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบ ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร มักนั่งเรียนอยู่หลังห้องมุมซ้ายสุด คบกันมาตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.3 ไม่เคยเห็นถูกเพื่อนแกล้งหรือทำร้ายร่างกาย ข่าวที่แชร์กันว่าเคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานาน ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมทั้งหมด
ปัญหาเดียวที่เพื่อนทราบคือความขัดแย้งกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เนื่องจากผู้ก่อเหตุติด 0 วิชานี้ทั้งที่ส่งงานครบ บ่นเรื่องการบ้านเยอะและความเข้มงวดของครูให้ฟังเป็นประจำ ต้องพยายามแก้ 0 อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่าน ส่วนเรื่องอาวุธปืน เพื่อนยอมรับว่าผู้ก่อเหตุเคยนำปืนบีบีกันสั้นมาอวดและยิงเล่นในโรงเรียนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง จนมีนักเรียนไปแจ้งครู ทำให้ถูกยึดปืนและตัดคะแนนความประพฤติตามกฎโรงเรียน
สำหรับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ เพื่อนเล่าว่านักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ก่อเหตุเข้าแถวเคารพธงชาติและเรียนตามปกติ เหตุเกิดขึ้นในคาบเรียนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ขณะครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือ หลังเข้าห้องเรียนได้ประมาณ 10 นาที ผู้ก่อเหตุสวมที่อุดหู ลุกจากโต๊ะหลังห้อง เดินถือกระเป๋าใส่กระสุนมาหยุดอยู่หน้าห้องเรียนตรงหน้าครูผู้สอน แล้วลงมือยิงครูวิชาคณิตศาสตร์ทันที ก่อนออกจากห้องไปยิงครูอีกห้องหนึ่งต่อ เพื่อนระบุว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนหรือบรรยากาศตึงเครียดใดๆ มาก่อนเลย
ด้านตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์จากการสอบถามครูแนะแนวว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กเรียนดี มีเพื่อนฝูง ไม่ใช่เด็กก้าวร้าว แม้มีพฤติกรรมชอบเล่นเกม แต่เมื่อครูตักเตือนก็เชื่อฟังดี ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุเบื้องต้นว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับความเครียดด้านการเรียน สั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2569
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