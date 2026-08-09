ข่าว

เพื่อนสนิทให้การ มือยิง เคยพกบีบีกันอวดเพื่อน จนโดนยึด ตัดคะแนนความประพฤติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 10:26 น.
เปิดคำให้การเพื่อนสนิท ปมผู้ก่อเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เคยพกบีบีกันอวดเพื่อน ก่อนโดนยึดตัดคะแนนความประพฤติ

เพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดเผยหลังตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นว่า ก่อนเกิดเหตุเคยพกปืนบีบีกันมาอวดและยิงเล่นในโรงเรียน จนถูกครูยึดและตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมยืนยันไม่เคยถูกเพื่อนบูลลี่ตามที่มีการแชร์กัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกิดเหตุกราดยิง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ผู้ก่อเหตุคือนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอง ก่อนถึงโรงเรียนมือปืนคนนี้ได้ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาแล้ว จากนั้นจึงพกอาวุธปืนสั้นรุ่น ซีแซด 75 พร้อมกระเป๋าใส่กระสุนเดินทางมาโรงเรียน กราดยิงบุคลากรและนักเรียน ก่อนจบชีวิตตัวเองในที่เกิดเหตุ ความสูญเสียครั้งนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ทั้งครู นักเรียน ปู่ย่าของผู้ก่อเหตุ และตัวผู้ก่อเหตุเอง ผู้บาดเจ็บอีก 27 ราย ยังกระจายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัด

เพื่อนสนิทที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนใช้นามสมมติว่า “มาร์ค” โดยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เล่าว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบ ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร มักนั่งเรียนอยู่หลังห้องมุมซ้ายสุด คบกันมาตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.3 ไม่เคยเห็นถูกเพื่อนแกล้งหรือทำร้ายร่างกาย ข่าวที่แชร์กันว่าเคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานาน ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมทั้งหมด

ปัญหาเดียวที่เพื่อนทราบคือความขัดแย้งกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เนื่องจากผู้ก่อเหตุติด 0 วิชานี้ทั้งที่ส่งงานครบ บ่นเรื่องการบ้านเยอะและความเข้มงวดของครูให้ฟังเป็นประจำ ต้องพยายามแก้ 0 อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่าน ส่วนเรื่องอาวุธปืน เพื่อนยอมรับว่าผู้ก่อเหตุเคยนำปืนบีบีกันสั้นมาอวดและยิงเล่นในโรงเรียนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง จนมีนักเรียนไปแจ้งครู ทำให้ถูกยึดปืนและตัดคะแนนความประพฤติตามกฎโรงเรียน

สำหรับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ เพื่อนเล่าว่านักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ก่อเหตุเข้าแถวเคารพธงชาติและเรียนตามปกติ เหตุเกิดขึ้นในคาบเรียนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ขณะครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือ หลังเข้าห้องเรียนได้ประมาณ 10 นาที ผู้ก่อเหตุสวมที่อุดหู ลุกจากโต๊ะหลังห้อง เดินถือกระเป๋าใส่กระสุนมาหยุดอยู่หน้าห้องเรียนตรงหน้าครูผู้สอน แล้วลงมือยิงครูวิชาคณิตศาสตร์ทันที ก่อนออกจากห้องไปยิงครูอีกห้องหนึ่งต่อ เพื่อนระบุว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนหรือบรรยากาศตึงเครียดใดๆ มาก่อนเลย

ด้านตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์จากการสอบถามครูแนะแนวว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กเรียนดี มีเพื่อนฝูง ไม่ใช่เด็กก้าวร้าว แม้มีพฤติกรรมชอบเล่นเกม แต่เมื่อครูตักเตือนก็เชื่อฟังดี ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุเบื้องต้นว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับความเครียดด้านการเรียน สั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียนทะลุ 10 ล้านกระบอก ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียน ทะลุ 10 ล้านกระบอก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเครื่องแบบตำรวจ ใส่กางเกงขาสั้นเข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผล ข่าว

ดราม่าตำรวจใส่กางเกงขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผลด้านยุทธวิธี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอของขวัญ ฟาด เด็กเปรต ก็คือเด็กเปรต ครู-ปู่ย่า เกี่ยวอะไรกับบูลลี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์ ข่าวต่างประเทศ

ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังภูเก็ตแชร์คลิป นร.หญิงพม่า รุมทำร้ายเด็กไทย ในห้องน้ำ รร.ภูเก็ต แม่เข้าแจ้งความ ข่าว

เพจดังภูเก็ตแชร์คลิป นร.หญิงพม่า รุมทำร้ายเด็กไทยในห้องน้ำ รร. แม่เข้าแจ้งความ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เวียดนาม ซีวีคัพ 2026 นัดปิดสนาม แชมป์ 2 สนามรวด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก เศรษฐกิจ

ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอรสา&quot; แจงปมกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ยันไม่เคยกดดันผู้ก่อเหตุ ข่าว

“ครูอรสา” เปิดใจครั้งแรก ยันไม่เคยกดดัน มือยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก อุ่นเครื่องแอนฟิลด์ MonoMax 9 ส.ค. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“ครูหมวย” เป็นคนดี ศิษย์เก่า รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี รวมใจ โต้ดราม่าโทษครูผู้จากไป ยันเป็นให้โอกาสเด็กเสมอ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การเพื่อนสนิท ปมผู้ก่อเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เคยพกบีบีกันอวดเพื่อน ก่อนโดนยึดตัดคะแนนความประพฤติ ข่าว

เพื่อนสนิทให้การ มือยิง เคยพกบีบีกันอวดเพื่อน จนโดนยึด ตัดคะแนนความประพฤติ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา อาลัย &quot;เต้ ดราก้อนไฟว์&quot; เผยลางสังหรณ์ก่อนพบร่างเพื่อนรัก บันเทิง

สะดุ้งตื่นตี 2 “หยวน” ย้อนลางสังหรณ์ก่อนรู้ข่าว เต้ ดราก้อนไฟว์ จากไป

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! ไม่ทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุ พบเหตุระวังเมต้าแบน ข่าว

ไม่ทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุ เตือนระวังเมต้าแบน หลังเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฮอร์เก้ เมสซี่” พ่อ “ลีโอเนล เมสซี่” นักบอลคนดัง เสียชีวิตจากอาการป่วยวัย 68 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ทรงรับศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง 7 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โผล่เม้นท์โต้สำนักข่าวดัง ไม่ได้ซื้อสร้อยทองคำขาว 1.2 ล้านให้ภรรยา

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังอดีตครูต่างชาติขู่ยิง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 9 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้ วอลเลย์บอล

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

1 วัน ที่แล้ว
ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ส.ค. 69 เลขชุดสองตัว 8 ชุด

1 วัน ที่แล้ว
การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ เศรษฐกิจ

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ

1 วัน ที่แล้ว
ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง &quot;ครูหมวย&quot; เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ ข่าวอาชญากรรม

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง “ครูหมวย” เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

รู้ยิ่งเศร้า “ครูขนุน” รัก รร.เทพศิรินทร์มาก ศิษย์เก่า เรียนจบกลับมาเป็นครู

2 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 8 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 10:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียนทะลุ 10 ล้านกระบอก

สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียน ทะลุ 10 ล้านกระบอก

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569
ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์

ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เวียดนาม ซีวีคัพ 2026 นัดปิดสนาม แชมป์ 2 สนามรวด

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569
ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก

ลุ้นไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ฟื้นสูตร คนละครึ่ง 50/50 หลังประชาชนบ่นคำนวณยาก

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569
Back to top button