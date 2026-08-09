สะดุ้งตื่นตี 2 “หยวน” ย้อนลางสังหรณ์ก่อนรู้ข่าว เต้ ดราก้อนไฟว์ จากไป
เต้ ธามัน เต้พันธ์ อดีตสมาชิกวง Dragon 5 เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังหายตัวไปกว่า 1 วัน พบร่างลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 7 ล่าสุด หยวน เพื่อนร่วมวง เปิดใจทั้งน้ำตา เผยลางสังหรณ์ก่อนทราบข่าวร้าย
เหตุการณ์สูญเสียในวงการบันเทิงไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ “เต้” ธามัน เต้พันธ์ หรือชื่อในทะเบียนราษฎร์ปัจจุบันคือ เตวิช เต้พันธ์ อดีตสมาชิกวง Dragon 5 บอยแบนด์ชื่อดังยุค 2000 เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังหายตัวไปกว่า 1 วัน ล่าสุด “หยวน” กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร เพื่อนร่วมวงที่เดินทางไปดูร่างเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำตา พร้อมเล่าถึงลางสังหรณ์ก่อนทราบข่าวร้าย
เช้ามืดวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. เต้ ดราก้อนไฟว์ ปั่นจักรยานคู่ใจออกจากบ้านพักในหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 ปิ่นเกล้า-จรัญฯ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สวมชุดปั่นจักรยาน สะพายกระเป๋าเป้สีดำ แต่ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่พกโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน และนาฬิกาบอกพิกัด กล้องวงจรปิดจับภาพล่าสุดของเขามุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7
เมื่อไม่สามารถติดต่อได้ตลอดทั้งวัน น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาว เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ครอบครัวและเพื่อนสนิทยืนยันในตอนนั้นว่าไม่มีประเด็นขัดแย้งหรืออาการซึมเศร้าที่สังเกตเห็นได้ ตำรวจ อาสาสมัคร เพจข่าวท้องถิ่น และแฟนคลับต่างช่วยกันติดตามหาตัวตลอดคืน
ต่อมาในช่วงบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้สะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี ญาติยืนยันเบื้องต้นว่าเป็นร่างของเต้ ดราก้อนไฟว์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าภายในกระเป๋าเป้ที่ติดมากับร่างมีก้อนหินน้ำหนักมากอยู่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงจากตำรวจ
หยวนเดินทางดูร่างเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย
ช่วงเย็นวันเดียวกัน หยวน กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร อดีตเพื่อนร่วมวง Dragon 5 ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วย เดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเพื่อดูร่างเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าพบก้อนหินน้ำหนักมากอยู่ในกระเป๋าที่ติดมากับร่าง หยวนถึงกับอุทานด้วยความตกใจ ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมร้องไห้หลายช่วง
เผยลางสังหรณ์ก่อนทราบข่าวร้าย
หยวนเล่าว่าคืนก่อนทราบข่าว เขาต้องพักผ่อนให้เต็มที่เพราะมีคิวถ่ายภาพยนตร์ในช่วงเช้าที่จังหวัดปทุมธานี แต่กลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุในเวลาประมาณตี 2 พร้อมความรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูจึงทราบว่าเพื่อนหายตัวไปจากบ้าน เขานอนไม่หลับตลอดคืนนั้น แม้คนใกล้ตัวจะบอกให้พักผ่อนเพราะต้องถ่ายงานแต่เช้า
ระหว่างถ่ายภาพยนตร์ในวันถัดมา หยวนในฐานะอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งได้ประสานให้ทีมช่วยติดตามหาตัวในหลายจุด กระทั่งถ่ายงานเสร็จจึงได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวจากผู้จัดการ เขาเล่าว่าในตอนแรกไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง จนทีมกู้ภัยส่งภาพมาให้ยืนยัน โดยสังเกตจากรอยสักเลข 8 บนร่างกาย ส่วนสูงราว 186 ถึง 187 เซนติเมตร และชุดปั่นจักรยานที่เต้สวมออกจากบ้าน
ยืนยันไม่มีสัญญาณผิดปกติ เตรียมบวชในเร็ววัน
หยวนระบุว่าเต้มักโทรหาเพื่อนๆ อยู่เป็นประจำเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบกัน รวมถึงในช่วงก่อนเกิดเหตุก็ยังโทรหาเพื่อนทุกคนตามปกติ และเคยโพสต์คลิปคอนเสิร์ตเก่าของวงในกลุ่มแชต หยวนยืนยันว่าเต้เป็นคนรักครอบครัวมาก ดูแลคุณแม่อย่างดี ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร และไม่มีสัญญาณความผิดปกติใดๆ จากที่ได้พูดคุยกับครอบครัว
เต้ยังทำธุรกิจร้านตัดผมส่วนตัว ดูแลลูกน้องเหมือนคนในครอบครัว และตัดผมฟรีให้ผู้คนตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ ล่าสุดเพิ่งฉลองวันเกิดไปไม่นาน และตามคำบอกเล่าของครอบครัว เต้เพิ่งดำเนินเรื่องขอบวชและมีเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว หยวนบอกว่าเต้เป็นคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาเสมอ ไม่ใช่คนที่หนีปัญหา จึงทำให้เขายังทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก
เมื่อถูกถามถึงประเด็นก้อนหินในกระเป๋า หยวนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นส่วนตัว โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง และอยากให้ครอบครัวเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดส่วนนี้เอง
หยวนเปิดเผยว่าครอบครัวเตรียมนำร่างออกจากสถานีตำรวจในวันถัดไป เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี คาดว่าจะตั้งศพสวดอภิธรรมประมาณ 5 คืน โดยหยวนในฐานะอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ประสานงานเรื่องการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ครอบครัวทั้งหมด
ย้อนดูวง Dragon 5 ตำนานบอยแบนด์ยุค 2000
Dragon 5 เปิดตัวเมื่อปี 2543 ในสังกัดกรีนบีนส์ เครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นำเสนอภาพลักษณ์แนวเอเชียนสไตล์ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีน ทั้งการแต่งกายและท่าเต้นที่ผสมศิลปะการต่อสู้ สมาชิกประกอบด้วยเต้ ธามัน เต้พันธ์, แอนดี้ เขมพิมุก, เต๋า อดิศร, หยวน กวินรัฏฐ์ และโอ๊ค สกรรจ์รณ มีเพลงฮิตติดหูอย่าง NON-STOP, หยุดหลอกตัวเองสักที และผิดคนแล้ว ถือเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ไทยวงแรกที่ออกอัลบั้มในต่างประเทศอย่างไต้หวัน ก่อนสมาชิกแยกย้ายไปทำงานเบื้องหลัง แสดงละคร และธุรกิจส่วนตัวในเวลาต่อมา
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ภาพจาก : superyuan
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