ไม่ทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุ เตือนระวังเมต้าแบน หลังเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
Drama-addict เตือนครีเอเตอร์เลิกทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชี้ Meta พร้อมแบน ย้ำรายได้ไม่ได้สักสลึง
เหตุกราดยิงภายใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับสังคมไทย ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ใช้อาวุธปืนสั้นรุ่นซีแซด 75 ก่อเหตุทั้งที่บ้านพักและภายในโรงเรียน ก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียน ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในอำเภอบางบัวทองมาก่อนแล้ว จากนั้นเดินทางไปกราดยิงภายในโรงเรียน แล้วปลิดชีพตัวเองในที่เกิดเหตุ
ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดรวม 9 ราย เป็นครู นักเรียน ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ รวมทั้งตัวผู้ก่อเหตุเอง ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน 27 ราย ยังคงกระจายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2569 ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุไม่นาน มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายเพจนำเรื่องราวของผู้ก่อเหตุไปผลิตเป็นคอนเทนต์ในลักษณะยกย่องหรือเชิดชู หวังยอดไลก์ ยอดแชร์ และรายได้จากโฆษณา เพจ Drama-addict จึงโพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊กว่าครีเอเตอร์หลายเพจกำลังทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุเพื่อยอดแชร์ ยอดไลก์ และรายได้ พร้อมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่พบเห็นช่วยกันกด Report และส่งลิงก์มาให้ทางเพจ ระบุว่าทาง Meta จะจัดการแบนให้หมด และย้ำว่ารายได้จากคอนเทนต์ลักษณะนี้จะไม่ได้แม้แต่สลึงเดียว
คำเตือนของ Drama-addict สอดคล้องกับนโยบายของ Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ซึ่งมีนโยบาย Dangerous Organizations and Individuals ห้ามเนื้อหาที่ยกย่อง สนับสนุน หรือเป็นตัวแทนของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีเป้าหมายทำร้ายพลเรือนจำนวนมาก เช่น เหตุกราดยิง รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ก่อเหตุสร้างขึ้นเอง หากตรวจพบ Meta จะลบเนื้อหาและระงับบัญชีผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืน ทำให้เพจที่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เสี่ยงถูกแบนและไม่ได้รับรายได้จากโฆษณาตามที่ Drama-addict เตือนไว้
สำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่พบเห็นคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุ สามารถกดรายงาน (Report) เนื้อหาผ่านฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มได้โดยตรง เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการตามนโยบายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลชันสูตร 8 ศพ ตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงวิสามัญ กราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี
- ครูวอนสื่อ “หยุดสร้างภาพสงสาร” ผู้ก่อเหตุกราดยิง ผวากลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ
- สาเหตุ มือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คาดถูกเพื่อนแกล้ง-แค้นสะสม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: