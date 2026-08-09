“ฮอร์เก้ เมสซี่” พ่อ “ลีโอเนล เมสซี่” นักบอลคนดัง เสียชีวิตจากอาการป่วยวัย 68 ปี
ฮอร์เก้ เมสซี่ พ่อ ลีโอเนล เมสซี่ นักบอลคนดัง เสียชีวิตจากอาการป่วยวัย 68 ปี หลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานหลายเดือน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่า ฮอร์เก้ เมสซี่ บิดาของลีโอเนล เมสซี่ นักฟุตบอลคนดังชาวอาร์เจนตินา เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 68 ปี ที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอ ประเทศอาร์เจนตินา
โดยสโมสรคลับอัตเลติโก นิวเวลส์ โอลด์ บอยส์ เป็นผู้แจ้งข่าวระบุว่า พ่อของเมสซี่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล หลังเข้ารับการรักษาจากอาการป่วยที่ไม่เคยเปิดเผยมานานหลายเดือน พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นเสาหลักและบุคคลผู้สนับสนุนเส้นทางอาชีพของนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล ด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นทุ่มเท และความรักความผูกพัน
ก่อนหน้านี้ ลีโอเนล เมสซี่ เคยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เขาร้องไห้หลังจากที่เขายิงประตูแรกในเกมที่อาร์เจนตินาชนะอัลจีเรีย 3-0 ในศึกฟุตบอลโลก ซึ่งเกมนั้นเมสซี่ทำแฮตทริก ซึ่งเขาระบุว่า เขาร้องไห้ด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอล เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เขารู้สึกซาบซึ้งใจต่อคณะผู้แทนและเพื่อนร่วมทีมทุกคน เพราะพวกเขาคอยอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ตนเสมอ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
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