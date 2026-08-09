ในหลวง โปรดเกล้าฯ ทรงรับศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง 7 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ทรงรับศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ 7 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับผู้วายชนม์ จากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (7 สิงหาคม 2569) ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง (ครูภาษาไทย) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 8 สิงหาคม 2569
เวลา 17:00 น. ณ วัดโบสถ์บน อ. บางกรวย จ.นนทบุรี
2. นายสมจิตต์ ยิ้มเรือง (ปู่ของผู้ก่อเหตุ) ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
3.นางพรทิพย์ ยิ้มเรือง (ย่าของผู้ก่อเหตุ) ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
4. นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 9 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดกันทรอมน้อย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
5.นางสาวทิวาพร วานิช (ครูแนะแนว) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดตระโหนด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6. นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร (เลขาหน้าห้อง) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
7. นางสาวประภาพร ก้อนศิลา (ครูคณิตศาสตร์) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17:00 น. ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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