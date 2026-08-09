ข่าว
“อนุทิน” โผล่เม้นท์โต้สำนักข่าวดัง ไม่ได้ซื้อสร้อยทองคำขาว 1.2 ล้านให้ภรรยา
“อนุทิน” โผล่เม้นท์โต้สำนักข่าวดัง ไม่ได้ซื้อสร้อยทองคำขาว 1.2 ล้านให้ภรรยา แค่เจ้าของร้านเขาขอให้ลองทาบ ฝาก บก. ตรวจก่อนนำเสนอข่าว
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซื้อสร้อยทองคำขาวเพชรล้อมทับทิม ราคา 1.2 ล้าน ให้ภรรยาภายในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–16 ส.ค. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ได้เข้าไปตอบสำนักข่าวที่รายงานข่าวดังกล่าว โดยระบุว่า “ไม่ได้ซื้อนะครับ แค่เจ้าของร้านเขาขอให้ลองทาบดูในงานโอท้อป บก. ควรตรวจข่าวให้ดีก่อนที่จะนำเสนอข่าวเช่นนี้นะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งมหาดไทย รีบลงพื้นที่ด่วน เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สอบปืนใคร?
- “อนุทิน” วอนสื่ออย่ารายงานว่า “นักท่องเที่ยวถูกฆ่า” ยืนยันประเทศไทยยังปลอดภัยดี
- “อนุทิน” โพสต์รูปนุ่งขาสั้น บอกก็มันสบาย หลัง “เนวิน” เจอดราม่าเกงขาสั้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
สื่อญี่ปุ่นตีแผ่ ไทยแชมป์ปืนเยอะอาเซียน พบหมุนเวียน ทะลุ 10 ล้านกระบอก
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ดราม่าตำรวจใส่กางเกงขาสั้น เข้าระงับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญแจงเหตุผลด้านยุทธวิธี
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ราชวังบรูไนสั่งฟ้าผ่า ถอดยศพระชายาเจ้าชายอับดุล มาลิก ทันที อ้างพฤติกรรมกระทบพระเกียรติราชวงศ์
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เพจดังภูเก็ตแชร์คลิป นร.หญิงพม่า รุมทำร้ายเด็กไทยในห้องน้ำ รร. แม่เข้าแจ้งความ
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เวียดนาม ซีวีคัพ 2026 นัดปิดสนาม แชมป์ 2 สนามรวด
9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
“ครูหมวย” เป็นคนดี ศิษย์เก่า รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี รวมใจ โต้ดราม่าโทษครูผู้จากไป ยันเป็นให้โอกาสเด็กเสมอ
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ไม่ทำคอนเทนต์เชิดชูผู้ก่อเหตุ เตือนระวังเมต้าแบน หลังเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“ฮอร์เก้ เมสซี่” พ่อ “ลีโอเนล เมสซี่” นักบอลคนดัง เสียชีวิตจากอาการป่วยวัย 68 ปี
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ทรงรับศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง 7 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี
1 วัน ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง “ครูหมวย” เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ
1 วัน ที่แล้ว